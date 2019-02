Auguri Carnevale 2019: frasi divertenti e citazioni martedì grasso Migliori auguri di Carnevale 2019

Auguri Carnevale 2019, come Natale e San Valentino ci sono feste molto celebrate. A suon di messaggi, a suon di auguri e a suon di condivisioni. Anche il Carnevale rientra tra queste. E se è vero che ci sono luoghi in Italia dove è molto sentito, come Venezia o Viareggio o Putignano, è anche vero che i social consentono di festeggiare Carnevale anche tramite il pc, il tablet e gli smartphone.

Auguri Carnevale 2019, martedì grasso

Nel periodo di Carnevale, ricordiamo l’esistenza del carnevale romano e ambrosiano, ci sono poi giornate speciali e maggiormente celebrate. Una di queste è certamente il martedì grasso: quest’anno ricorre il 5 marzo 2019. Proprio in queste giornate si moltiplica la produzione e l’invio di messaggi e testi speciali dedicati alla festa.

Auguri Carnevale 2019, i simboli del Carnevale

Dopo aver citato alcune città italiane che celebrano il Carnevale con grandi manifestazioni è il caso di ricordare alcuni simboli tradizionalmente legati al Carnevale. Rientrano certamente tra questi Pulcinella e Arlecchino. E con loro ci sono autori che grazie alle loro opere hanno indissolubilmente legato il loro nome a quello della festa Carnevale. Come ad esempio Gianni Rodari e la sua “Carnevale, ogni scherzo vale”.

E sempre a proposito delle feste c’è da ricordare che una delle principali peculiarità sono le feste in maschera. Adorate dai bambini ma anche abbastanza diffuse tra gli adulti. Nelle città principali vanno in scena sfilate con i carri allegorici. Ed un altra specialità della festa, di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo, sono i dolci tipici.

Auguri Carnevale 2019, messaggi e gif

Tornando ai messaggi, cosa è possibile fare per celebrare il Carnevale? Scegliere la formula che si preferisce. Può essere una frase, una citazione, una gif animata o un video. Da far girare sui gruppi whatsapp. O da pubblicare e condividere tramite i nostri account social. Facebook, Twitter, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Come e dove cercare e scegliere la foto o la frase? In tal senso ci vengono in soccorso i motori di ricerca. È davvero semplicissimo e alla portata di tutti fare una ricerca dettagliata. Basta cliccare le parole chiave e sarà possibile accedere a più fonti che certamente riusciranno a mettere a nostra disposizione i contenuti ritenuti più confacenti al tipo di messaggio che intendiamo inviare.

