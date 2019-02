Rami Malek: età e chi è il miglior attore protagonista agli Oscar 2019

Nato a Los Angeles il 12 maggio 1981, Rami Said Malek ha vinto l’Oscar 2019 come miglior attore protagonista. L’interpretazione che gli è valsa l’ambitissimo riconoscimento è stata quella di Freddie Mercury, nel film

Bohemian Rhapsody. Chi è dunque l’attore che ha vestito i panni dell’indimenticato cantante dei Queen?

Rami Malek, età dell’attore americano con origini greche ed egiziane

Rami Malek ha quindi 37 anni. E ne compirà 38 il prossimo 12 maggio. Ha origini egiziane e greche, ha un fratello gemello ed una sorella maggiore. Tra le questioni da mettere in risalto c’è la vittoria, prima dell’Oscar 2019, del Golden Globe. E il fatto che fosse alla sua prima nomination agli Oscar.

Dal punto di vista degli studi e della carriera l’attore nel 2003 ha conseguito il Bachelor of Fine Arts presso l’Università di Evansville. Sul piano lavorativo la sua carriera ha sempre viaggiato su un binario parallelo. Tanto cinema e tanta tv.

Rami Malek, le sue esperienze prima di Bohemian Rhapsody

Alto 175 centimetri, per 70 kg, l’attore ha recitato in tante serie tv e vari film. Tra le prime esperienze per la televisione “Una mamma per amica”. Tra i lavori che lo hanno reso noto al grande pubblico ricordiamo in ordine sparso alcuni titoli. L’amore all’improvviso, Battleship, The Master, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2, Oldboy e Il sangue di Cristo.

Rami Malek, il rapporto con Lucy Boynton

Curiosità: il film Bohemian Rhapsody che narra la storia dei Queen avrebbe dovuto avere un altro protagonista. Infatti Sacha Baron Cohen era stato scelto prima di Rami Malek, per il ruolo di Freddie Mercury. La rinuncia del primo ha aperto la strada dell’Oscar come miglior attore protagonista all’attore statunitense.

Infine qualche accenno alla sua attuale relazione: sentimentalmente è legato a Lucy Boynton nata a New York il 17 gennaio 1994 e cresciuta a Londra. L’attrice è stata citata proprio dal palco degli Oscar dal compagno. Queste le sue parole: “Lucy, sei il cuore di questo film. Hai un talento immenso. Hai catturato il mio cuore. Grazie di tutto”.

