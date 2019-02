Rami Malek: fidanzata, altezza e carriera. Chi è Lucy Boynton Chi è Rami Malek

Rami Malek ha recentemente vinto il Golden Globe per la migliore interpretazione maschile nel film sui Queen diretto da Bryan Singer, Bohemian Rhapsody. Film nel quale ha conosciuto Lucy Boynton, che interpretava Mary Austin. Un sodalizio che è sfociato in una relazione amorosa, di recente dichiarata ufficialmente.

Rami Malek: chi è l’attore che ha interpretato Freddy Mercury

Rami Malek, all’anagrafe Rami Said Malek, nasce il 12 maggio 1980 a Los Angeles. Alto 1,75 cm, di origini egiziane, Malek ha subito le idee ben chiare di cosa vuol fare da grande. E nel 2003 consegue il Bachelor of Fine Arts presso l’Università di Evansville. Un anno dopo fa la sua prima comparsata in una serie tv, e più precisamente in un episodio di Una mamma per amica. Quindi recita in 2 episodi di Over There, in 1 episodio di Medium e in 21 episodi di The War at Home. Il passo al cinema è breve e avviene con la saga di Una notte al museo, dove interpreta il faraone Ahkmenrah.

La sua carriera continua in Tv, dove prende parte ad alcuni episodi di 24 e soprattutto a The Pacific. Il ritorno al cinema si ha con L’amore all’improvviso – Larry Crowne di Tom Hanks, Battleship (di Peter Berg) e The Master, il film di Paul Thomas Anderson ispirato al fondatore di Scientology. Le strade tra tv (Alcatraz, Believe) e cinema (Twilight, Oldboy, Need for Speed) procedono parallele. Ma la vera consacrazione avviene con Mr. Robot, serie tv attualmente in corso nella quale interpreta l’hacker Elliot Alderson. Quanto basta per partecipare al remake di Papillon, ma soprattutto a interpretare Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody. Una pellicola che, seppur non aderente alla realtà dei fatti, rielabora cinematograficamente la storia dei Queen e in particolar modo del suo leader.

Proprio in occasione della premiazione come miglior attore protagonista per un film drammatico ai Golden Globe, Malek ha dedicato il premio a Mercury con queste parole. “Grazie per avermi regalato la gioia di una vita. Ti amo, uomo bellissimo”. Proprio sul set di Bohemian Rhapsody, Malek ha incontrato la sua attuale compagna, Lucy Boynton.

Lucy Boynton: chi è la fidanzata di Rami Malek

Lucy Boynton nasce a New York il 17 gennaio 1994 ma cresce a Londra. La prima esperienza su uno schermo la fa al cinema, nel film Miss Potter, dove interpreta la protagonista in versione giovane. Subito dopo arriva la televisione, con film e miniserie per la Tv (Ballet Shoes, Ragione e sentimento, Mo, Lewis, Law & Order: UK, I Borgia). L’esperienza cinematografica comincia a diventare intensa a partire dal 2016 e fino a oggi. L’abbiamo infatti già vista in film come Sing Street, Assassinio sull’Orient Express (il recente remake di Kenneth Branagh), nonché nel film targato Netflix L’Apostolo.

