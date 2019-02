Croce e delizia: trama, cast completo e curiosità del film al cinema

Sta per uscire nei cinema il film Croce e Delizia, commedia italiana della durata di 100 minuti diretta da Simone Godano, alla sua terza esperienza dietro la macchina la presa dopo il cortometraggio Niente orchidee (2010) e il lungometraggio Moglie e marito (2017). Lo script della pellicola è opera di Giulia Steigerwalt, attrice e sceneggiatrice statunitense residente in Italia che tra le altre cose già aveva firmato la sceneggiatura di Come tu mi vuoi (2007). Il film è una produzione condivisa di Groenlandia srl, Picomedia e Warner Bros Italia, con distribuzione su suolo nostrano ad opera di quest’ultima azienda.

L’uscita nelle sale è prevista per il 28 febbraio.

Albo d’oro Premio Oscar: miglior film e miglior attore protagonista

La trama di Croce e delizia

Croce e delizia vede il confronto tra due nuclei famigliari: da una parte i Castelvecchio, anticonformisti e di professata apertura mentale, ma allo stesso tempo narcisisti e tra loro non particolarmente uniti; dall’altra i Petrarca, di bassa estrazione sociale, ma affiatati, sebbene di mentalità conservatrice. Le due famiglie si ritrovano a passare le vacanze estive insieme, e il motivo è presto spiegato dai capifamiglia Tony e Carlo: i due sono innamorati. La rivelazione sconvolgerà i rispettivi parenti, scardinando gli equilibri e spingendo in particolare i primogeniti dell’uno e dell’altro, Penelope e Sandro, a cercare di sabotare l’unione…

Il cast di Croce e delizia

I due protagonisti del film, Tony e Carlo, sono interpretati rispettivamente da Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassman; i due hanno già lavorato insieme sul set de Gli ultimi saranno ultimi (2015), di Massimiliano Bruno. Il primo è un prolifico attore che debuttò nel 1980 con il film Il bandito dagli occhi azzuri, di Alfredo Giannetti, e vincitore di due David di Donatello come attore protagonista per i lungometraggi Testimone a rischio (1996) e Del perduto amore (1998). Il secondo è un altro dei “grandi” del cinema italiano, figlio del regista Vittorio Gassman, con cui co-diresse il suo debutto cinematografico Di padre in figlio (1982); ha vinto il Nastro d’Argento al migliore attore nel 2015 per Il nome del figlio di Francesca Archibugi.

A interpretare il ruolo di Penelope, figlia del personaggio di Bentivoglio, è Jasmine Trinca, David di Donatello 2018 per il film Fortunata. Gassman ha dichiarato di avere molto apprezzato, sul set, la verve comica di Trinca. Il figlio del personaggio di Gassman ha invece il volto di Filippo Scicchitano, il quale ha debuttato nel 2011 con il lungometraggio Scialla! (Stai sereno), film italiano più premiato del suo anno, che fu al tempo stesso sua prima collaborazione sul set con Bentivoglio.

Fanno parte del cast di Croce e delizia anche Lunetta Savino (Un medico in famiglia) e Anna Galiena (La pazza gioia).

Croce e delizia: Curiosità

Secondo il regista Simone Godano, nel film “non ci sono buoni e cattivi”, non prendendo dunque le parti di alcuno o facendo prevalere il punto di vista di un personaggio su quello dell’altro; è però aspramente criticata l’omofobia.

L’espressione “Croce e delizia” che forma il titolo della pellicola è un modo di dire che sta a indicare qualcosa che è allo stesso tempo fonte di letizia e di sofferenza. Il suo primo utilizzo risale all’opera La traviata (1853), di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Qui viene pronunciata dal personaggio di Alfredo nella quinta scena del primo atto: “Di quell’amor che è palpito/dell’universo intero/misterioso, altero/croce e delizia al cor”, in riferimento al suo sentimento per Violetta.

Le riprese del film si sono svolte tra Roma e Gaeta.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM