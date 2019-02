Albo d’oro Premio Oscar: miglior film e miglior attore protagonista Vincitori Premio Oscar 2019

34 cm di altezza per 3,850 grammi di peso. Queste le misure della magica statuetta che viene consegnata ai vincitori del premio Oscar. Un simbolo che rappresenta per gli attori il riconoscimento e il sogno di una vita. Dal lontano 1929 l’Academy Award Of Merit premia sotto il punto di vista tecnico e dei contenuti pellicole provenienti da tutto il mondo.

In tutta questi anni la cerimonia di consegna dei premi è stata rimandata soltanto tre volte. Nel 1938 per l’inondazione di Los Angeles, nel ’68 per l’assassinio di Martin Luther King e nell’81 per l’attentato a Ronald Reagan. L’Academy continua a fare la storia del cinema ed regalare grandi emozioni. Ma quali film ed attori hanno vinto l’ambita statuetta?

Oscar Miglior film e Miglior attore protagonista: dal ’29 al ’40

La lista dei premi Oscar per Miglior film e Migliore attore dal 1929 ad oggi è lunghissima. Sicuramente alcune pellicole più di altre hanno lasciato il segno ed influenzato la cultura, l’arte e l’immaginario di milioni di persone. Il primo film che ha vinto l’Oscar per la categoria Miglior film è il capolavoro Aurora per la regia di Friedrich Wilhelm Murnau. Nel ’30 spetta a La canzone di Broadway il titolo di miglior film. Come non ricordare poi gli Oscar per All’ovest niente di nuovo, I pionieri del West, Grand Hotel e Cavalcata nel ’34. A queste incredibili pellicole si aggiungono Accadde una notte nel ’35, La tragedia del Bounty, Il paradiso delle fanciulle ed il celebre Via col vento nel ’40.

Dal ’29 al ’40 la statuetta come migliore attore protagonista è andata a grandi artisti come Emil Jannings, Warner Baxter, George Arliss, Lionel Barrymore e Wallace Beery. Inoltre hanno vinto il premio anche Fredric March, Charles Laughton, Clark Gable, Victor McLaglen, Paul Muni, Spencer Tracy e Robert Donat.

Premio Oscar Miglior film ed attore protagonista: gli anni ’50

Molte pellicole che hanno vinto l’Oscar come miglior film hanno poi influenzato intere generazioni. Come non ricordare Rebecca- La prima moglie per la regia di Alfred Hitchcock, Casablanca, Tutti gli uomini del re, Eva contro Eva. Ancora, il ’52 ha vinto la statuetta Un americano a Parigi mentre il ’57 è stato l’anno de Il giro del mondo in 80 giorni.

I premi come Migliore attore protagonista in questi anni sono andati a grandi artisti come James Stewart, Gary Cooper, Ray Milland, Laurence Olivier, Humphrey Bogart, Gary Cooper e Marlon Brando.

Premio Oscar Miglior film ed attore dagli anni ’60 agli ’80

Gli anni ’60 si aprono con il Premio Oscar come Miglior film al colossal Ben-Hur. Negli anni successivi vincono lo stesso premio altre pellicole di grande valore come L’appartamento, Lawrence d’Arabia, My Fair Lady, Tutti insieme appassionatamente, Il padrino, La stangata e Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 è il turno poi di Rocky, Io ed Annie, Kramer contro Kramer e Momenti di gloria. Attori di grande talento hanno vinto in questi anni da Charlton Heston a Gregory Peck, Art Carney, Jack Lemmon e Gene Hackman.

Oscar dal ’90 al giorni nostri

Dagli anni 90′ tra i premi Oscar come Migliore film molti ricordano A spasso con Daisy, Balla coi lupi e Il silenzio degli innocenti. Come dimenticare poi Schindler’s List e Forrest Gump Braveheart, Titanic, Il gladiatore e A beautiful mind. Nel 2005 vince come Miglior film lo struggente Million Dollar Baby mentre il 2007 è l’anno di The Departed. Hanno vinto poi pellicole come The Millionaire, Il discorso del re, 12 anni schiavo, Birdman, Il caso Spotlight e nel 2018 La forma dell’acqua.

La statuetta come Miglior attore protagonista è stata vinta da grandi artisti come Daniel Day-Lewis, Jeremy Irons, Al Pacino, Anthony Hopkis e Tom Hanks. Ricordiamo poi Geoffrey Rush, Jack Nicholson, Roberto Benigni, Kevin Spacey, Russel Crowe e Danzel Washington. Infine come dimenticare Adrien Brody, Sean Penn, Colin Firth, Matthew McConaughey, Eddie Redmayne, Leonardo di Caprio, Casey Affleck e Gary Oldman.

