Dove vedere Liverpool-Watford, in diretta streaming e tv

Nel turno infrasettimanale di Premier League, valevole per la 28a giornata, Liverpool e Watford si sfidano. Mercoledì 27 Febbraio, alle ore 21.00, il mitico stadio di Anfield a Liverpool ospiterà una partita dove nulla è scontato.

Liverpool-Watford: come arrivano i reds

La formazione di casa cercherà di tenere la testa della classifica (attualmente a 66 pti.) ad un solo punto sul Manchester City, impegnato all’Etihad Stadium contro il West Ham. I ragazzi di Klopp hanno spesso rallentato nel corso della stagione contro squadre di media/bassa classifica, con un organico quindi qualitativamente inferiore (si pensi ai due pareggi consecutivi contro Leicester e West Ham delle scorse settimane). Tuttavia, con il rammarico dei punti persi, il Liverpool sta godendo di un buon momento di forma. I Reds arrivano da cinque risultati utili consecutivi – senza contare lo 0-0 casalingo negli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco – ma non trovano la vittoria dal 9 Febbraio scorso contro il Bournemouth (3-0).

Momo Salah, capocannoniere della squadra con 17 reti, ed i suoi compagni dovranno gestire le energie in vista del derby in programma Domenica in casa dell’Everton (partita storicamente chiamata “derby del Merseyside” dal nome della contea inglese). Non possono però permettersi ulteriori passi falsi se a fine stagione vogliono portare in città il titolo che manca da ben 29 anni.

Liverpool-Watford: come arrivano gli Hornets

Il Watford si presenta all’incontro da settimo in classifica (40 pti.), zona quindi molto tranquilla. I calabroni (the Hornets), come vengono chiamati, arrivano a Liverpool forti del successo per 5-1 in casa del Cardiff (quartultimo), imbattuti da fine Gennaio (2-1 contro il Tottenham). La squadra di Javi Gracia non riesce a fermare il Liverpool dal 2017 (uno scoppiettante 3-3 in casa), rassegnando due nette sconfitte negli ultimi incontri (5-0 e 3-0).

Dove vedere Liverpool-Watford in tv e streaming

Il match non avrà copertura televisiva in Italia.

