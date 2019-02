Premier League 2018/2019: 28a giornata, partite ed orari

28a giornata di Premier League 2018/19. È tempo di turno infrasettimanale in Inghilterra. Di seguito incontri ed orari:

Martedì 26 Febbraio 2019, ore 20.45

Cardiff City – Everton

Huddersfield Town – Wolverhampton

Leicester City – Brighton

ore 21.00

Newcastle United – Burnley

Mercoledì 27 Febbraio 2019, ore 20.45

Arsenal – Bournemouth

– Bournemouth Southampton – Fulham

ore 21.00

Crystal Palace – Manchester United

– Chelsea – Tottenham Hotspur

– Liverpool – Watford

– Manchester City – West Ham

Tra le partite rilevanti della 28a giornata figurano sicuramente il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham, il Manchester City (contro il West Ham) che si gioca la prima posizione insieme al Liverpool (contro il Watford), il Manchester United (contro il Crystal Palace) che proverà a staccare il Chelsea nella corsa Champions.

Il Chelsea arriva all’incontro con il morale a terra. I malumori tra i tifosi e nello spogliatoio dei Blues continuano dopo la sconfitta di Domenica in Coppa di Lega contro il Manchester City (4-3 d.c.r). Il Tottenham, dal canto suo, è reduce anch’egli da una sconfitta inaspettata (2-1 in casa del Burnley) costatagli una brusca frenata nella corsa al City di Guardiola per il secondo posto (ora distante 5 punti). Proprio i Citizens hanno una partita chiave, contro il West Ham, per continuare la lotta serrata con il Liverpool per la vittoria del titolo finale. La squadra di Klopp non è nuova a scivoloni contro formazioni – sulla carta – meno tecniche ed inoltre non trova la vittoria dal 3-0 casalingo contro il Bournemouth dello scorso 9 Febbraio.

Il Manchester United, rivitalizzato dalla cura Solkskjaer, si trova due punti sopra la squadra di Maurizio Sarri sfidandola per un posto in Champions. I Red Devils proveranno a sfruttare il momento negativo del Chelsea per guadagnare terreno, complice l’impegno certamente non semplice contro gli Spurs . Inoltre lo United insegue l’Arsenal (impegnata contro il Bournemouth) distante solo un punto.

