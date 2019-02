Dove vedere Chelsea-Tottenham, in diretta streaming e tv

Mercoledì 27 Febbraio 2019 alle ore 21.00 andrà in scena Chelsea–Tottenham, valevole per la 28a giornata della Premier League 2018/2019.

Aria di derby a Londra. Storicamente molto sentito il match che vede di fronte a Stamford Bridge Chelsea e Tottenham (rispettivamente la sesta e la terza forza del campionato inglese). Ben 10 punti dividono le squadre di Pochettino e Sarri, quest’ultimo ancora al centro di numerose critiche da parte dei tabloid inglesi e di malumori tra i tifosi e spogliatoio dei Blues.

Chelsea-Tottenham: come arrivano i blues

Partita delicata per entrambe le squadre. Il Chelsea proverà a dimenticare la sconfitta maturata Domenica in Coppa di Lega (4-3 d.c.r) che ha visto portare via il primo titolo della stagione ad opera della corazzata del Manchester City. L’eventuale trofeo avrebbe aiutato a rasserenare l’atmosfera pesante intorno alla squadra di Maurizio Sarri, provocando invece l’effetto opposto insieme alla diatriba avuta tra l’allenatore italiano ed il portiere Kepa. Quest’ultimo, in prossimità dei calci di rigore, ha rifiutato la sostituzione con il suo collega di reparto (giudicato più abile nel parare i tiri dal dischetto e complice un problema fisico occorso allo spagnolo). Sarri in conferenza stampa ha tuttavia smorzato i toni ma non si è pronunciato sulla partenza dal primo minuto del suo giocatore, multato poi dalla società.

I Blues occupano la posizione che garantirebbe loro un posto in Europa League ma non perdono di vista il piazzamento Champions ancora alla portata. Manchester United (rianimato da Solskjaer) a +2 ed Arsenal a +3 punti.

Chelsea-Tottenham: come arrivano gli Spurs

Il Tottenham è reduce anch’egli da una sconfitta (2-1 in casa del Burnley). Se pur meno dolorosa rispetto a quella dei rivali, i ragazzi di Pochettino hanno rallentato nella corsa all’inseguimento del City di Pep Guardiola che ora dista cinque punti (secondo posto in Premier). Anche quest’anno gli Spurs si confermano una delle formazioni più temute e più difficili da incontrare grazie anche al bel gioco predicato dall’allenatore argentino e grazie alla qualità dei giocatori in campo (primo su tutti il capitano della nazionale inglese Harry Kane).

La partita d’andata (24 Novembre 2018) nel tempio del calcio inglese di Wembley, ha visto imporsi la formazione di Pochettino con un 3-1, costato la prima sconfitta in Premier League a Maurizio Sarri.

Dove vedere Chelsea-Tottenham in tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

