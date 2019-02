Pensioni ultima ora: sindacati-governo, tutte le modifiche in vista

Pensioni ultima ora: incontro positivo tra sindacati e governo. Come annunciato il tavolo si è riunito lunedì 25 febbraio 2019 presso il Ministero del Lavoro ed è stato presieduto dal sottosegretario Claudio Durigon.

Pensioni ultima ora, le sigle presenti all’incontro governo-sindacati

L’incontro, richiesto più volte dagli esponenti sindacali, ha avuto come obiettivo la rappresentazione di proposte migliorative da approvare in tema di previdenza. Hanno preso parte esponenti di Cgil, Cisl, Uil ma anche Ugl, Uil Pensionati, Cisal e Fesica Confsal.

Pensioni ultima ora, le richieste avanzate dai sindacati

L’incontro ha fornito al sottosegretario Durigon l’occasione per evidenziare l’impegno del Governo in materia di pensioni. Non solo. Da parte dell’esponente dell’esecutivo è arrivato anche un richiamo ai numeri importanti della misura Quota 100, a cui hanno aderito sinora migliaia di lavoratori.

I sindacati oltre a ringraziare il governo per la sensibilità dimostrata con la convocazione hanno avanzato precise richieste. In particolare per il fronte sindacale le attenzioni ed eventuali modifiche del decreto devono toccare i seguenti punti: il diritto per le giovani generazioni a una pensione dignitosa alla separazione della previdenza dall’assistenza. Continuando con la revisione dell’APE Sociale e la pensione delle donne lavoratrici. Senza dimenticare la questione relativa agli esodati. Ed infine la rimozione del blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione.

Pensioni ultima ora, le parti emendabili del decreto

Punto su punto c’è una disponibilità di massima a valutare le richieste. Su ogni singola questione, ha spiegato la parte governativa, ci sarà necessità di verificare la sostenibilità anche in termini di risorse. Ape sociale: è possibile ipotizzare che tramite un emendamento al decreto n. 4/2019 che si rivedano i criteri in modo da poter pure ampliare la platea dei beneficiari.

Pensioni ultima ora, commento Durigon incontro con sindacati

A margine dell’incontro il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon ha commentato l’iniziativa. “Ascoltare, valutare e mettere in moto le proposte migliorative arrivate dai sindacati per rendere Quota 100 ancora più alla portata di tutti. Il tavolo di lavoro tenutosi questa mattina (25 febbraio 2019) al ministero, concertato già con il presidente Conte, è stato il primo di una serie di confronti che avremo con i sindacati per poter realmente valutare e prendere in considerazione le iniziative messe in campo da quota 100”.

Pensioni ultima ora, verso Quota 41

Durigon ha aggiunto: “Ad oggi sono state presentate già 67mila domande, segno che la riforma ha colto un’esigenza reale del Paese. Si sta lavorando a grandi passi per arrivare quanto prima a quota 41, dividere la previdenza dall’assistenza e al tempo stesso trovare una soluzione concreta anche per i giovani”.

