Calendario Bundesliga 2019: giornata 24, orari e partite

È di nuovo tempo di weekend e dunque di partite, anche in Germania. Ecco di seguito partite ed orari della 24a giornata di Bundesliga:

Venerdi 1 Marzo

Augsburg-Borussia Dortmund ore 20:30

Sabato 2 Marzo

Bayer Leverkusen-Friburgo ore 15:30

Eintracht Francoforte-Hoffenheim ore 15:30

Hertha Berlino-Mainz 05 ore 15:30

Norimberga- RB Lipsia ore 15:30

Schalke 04-Fortuna Dusseldorf ore 15:30

Borussia M’Gladbach-Bayern Monaco ore 18:30

Domenica 3 Marzo

Stoccarda-Hannover 96 ore 15:30

Wolfsburg-Werder Brema ore 18:00

Le partite più importanti della 24a giornata di Bundesliga

Il match più importante della 24a giornata di Bundesliga sarà sicuramente quello tra Borussia M’gladbach e Bayern Monaco. Rispettivamente la terza e la seconda della classe, si affronteranno al Borussia-Park.

La partita potrebbe dare segnali importanti ad entrambe le squadre per ciò che concerne i rispettivi obiettivi. Il Bayern è reduce da tre vittorie consecutive in campionato e vorrà confermare il momento positivo ed espugnare Mönchengladbach per ottenere i tre punti e mettere pressione al Dortmund, primo in classifica. Al contrario i padroni di casa vorranno consolidare la terza posizione in classifica e tenere lontano il Lipsia ad un solo punto di distacco. Il Borussia Dortmund invece sarà impegnato nella trasferta di Augsburg. L’imperativo è vincere, per tenere i rivali di sempre alla dovuta distanza e per coltivare il sogno che quest’anno potrebbe realizzarsi, ovvero destituire il Bayern del Meisterschale.

Altro match da seguire sarà lo scontro diretto tra Eintracht Francoforte e Hoffenheim. I padroni di casa cercheranno i tre punti davanti al proprio pubblico che allontanerebbero definitivamente l’Hoffenheim, ora a sole tre distanze dai prossimi avversari dell’Inter. Dal canto suo la squadra allenata da Nagelsmann cercherà disperatamente la vittoria per riagganciare il treno europeo, che pian piano sembra sfuggire.

In ottica salvezza la partita più importante si disputerà tra Hannover 96 e Stoccarda. Penultima contro terzultima, un solo obiettivo comune: la salvezza.

