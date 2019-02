Sondaggi politici Winpoll: in Veneto torna la voglia d’indipendenza?

Qualora l’autonomia venisse disattesa, il 58% dei veneti riterrebbe giustificabile un rilancio dell’indipendenza. È questa la fotografia scattata da un sondaggio Winpoll realizzato per il gruppo consiliare Siamo Veneto tra il 7 e il 10 dicembre 2018. In Veneto torna quindi a spirare quel vento indipendentista che portò nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1997 un pugno di uomini ad occupare piazza San Marco e il campanile della basilica issando la bandiera di Venezia. Erano i Serenissimi. Venti anni dopo siamo ancora qua, con il Veneto a chiedere l’autonomia, forte del risultato del referendum svoltosi nell’ottobre del 2017. La trattativa rischia però di arenarsi di nuovo.

Sondaggi politici Winpoll: autonomia Veneto, il M5S frena

Ieri il Movimento 5 Stelle ha ribadito che “l’autonomia delle Regioni è una priorità che va portata avanti in modo coeso”. “Sulle Commissioni paritetiche per l’Autonomia è necessario garantire la massima condivisione, il ministro Stefani sta invece procedendo in solitaria – hanno affermato fonti parlamentari del Movimento – Con la decisione di procedere alle nomine senza il minimo confronto, la Stefani rischia di causare l’intoppo di tutto l’iter”. I Cinque Stelle hanno paura di scontentare il loro elettorato, sopratutto quello del Sud dove i pentastellati hanno raccolto più consensi alle Politiche. Nel Mezzogiorno infatti l’autonomia trova, secondo un sondaggio Noto, solo il 14% di favorevoli.

Sondaggi politici Winpoll: veneti in attesa

I Veneti dunque attendono. Il 48% si aspetta che la trattativa con Roma porti in dote maggiori risorse economiche, il 21% invece crede che alla fine arriveranno maggiori competenze ma senza risorse. La trattativa è però in stallo. Il 48% degli intervistati spera che possa concludersi entro un mese, il 34% entro sei mesi. Ma c’è anche chi è convinto che alla fine il tutto verrà tirato per le lunghe: il 12% prevede un anno, il 6% più di 12 mesi. E allora ecco farsi strada la voglia di indipendenza qualora le richieste venissero disattese. Ma quanti sarebbero davvero favorevoli ad un Veneto indipendente dall’Italia? Il 36% del campione. La maggioranza (57%) preferirebbe rimanere ancorata alla Penisola.

Sondaggi politici Winpoll: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 7 al 12 dicembre 2018. Popolazione veneta maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, proporzionalmente all’universo della popolazione veneta. Metodo di campionamento: casuale ponderato per genere, fasce di età ed intenzioni di voto alle regionali 2015. 500 interviste. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,8. Metodo raccolta informazioni: Cati.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM