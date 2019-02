Sondaggi politici Analisi Politica: ecco dove sono finiti i grillini delusi

Come abbiamo visto in un precedente articolo, l’emorragia di voti del Movimento 5 Stelle fatica ad arrestarsi. Il picco è stato toccato domenica scorsa alle regionali in Sardegna dove solo il 20% di chi votò Cinque Stelle alle Politiche ha deciso di dare ancora fiducia al Movimento. Il restante 80% si è rifugiato nell’astensione o si è diretto verso altri lidi.

Sulla fuga dal Movimento ha provato ad indagare in modo più approfondito l’istituto AnalisiPolitica che ha pubblicato i risultati sul quotidiano Libero. Secondo il sondaggio, tra gli elettori che hanno detto addio al Movimento, il 35% ha scelto di seguire il “Capitano” Salvini. Solo il 2% è tornato tra le braccia del Pd e appena il 4% ha optato per la sinistra. La maggior parte però si è rifugiata o nell’astensione (24%) o nel girone di quelli che stan sospesi (35%).

“Tra chi ha deciso di mollare i pentastellati, gli under 35 rappresentano il 43% (mentre sono il 29% degli italiani rimasti fedeli ai Cinque Stelle). Oltre il 40% dei nuovi elettori leghisti appartiene infatti a questa fascia d’età”, scrive AnalisiPolitica. Tra i più delusi ci sono quindi giovani laureati che avevano riposto fiducia nel Movimento. Ma la maggior parte dei grillini delusi (60%) arriva dal Sud e dalle Isole. Il 37% di loro ha poi deciso di andare sotto l’ala protettiva della Lega. Che sempre più si sta trasformando in quella creatura nazionale pensata dal ministro dell’Interno Salvini.

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 19 al 21 gennaio. Campionamento probabilistico; a grappoli e doppio stadio (famiglia-individuo), stratificato per aree geografiche, ponderato per caratteristiche sociodemografiche. 800 casi (contatti 3001, rifiuti/sostituzioni 2157).Errore teorico del ±3,5%, al livello di confidenza del 95%, per proporzioni del 50%. Metodo raccolta delle informazioni: interviste telefoniche su questionario informatizzato.

