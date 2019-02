Liverpool-Watford: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Il match Liverpool-Watford si disputerà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 21.00. Valido per la 28esima giornata di Premier League, avrà luogo allo stadio Anfield di Liverpool.

Liverpool- Watford: probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Sturridge, Mane

Allenatore: Jurgen Klopp

Watford (4-4-2): Foster; Janmaat, Mariappa, Cathcart, Masina; Hughes, Doucouré, Capoue, Pereyra; Deulofeu, Deeney

Allenatore: Gracia

Liverpool-Watford: le quote e il pronostico del match

Quello tra le due squadre sarà sicuramente un match molto interessante e combattuto. Il Liverpool di Klopp ha bisogno dei tre fatidici punti per confermare quella posizione da capolista che sembra essere parecchio a rischio. A quota 65 punti troviamo, infatti, il Manchester City di Guardiola, seconda classificata. Un solo punto la separa dai Reds a quota 66, che in caso di sconfitta contro il Watford, vedrebbero soffiarsi il primo posto tanto ambito. Le diverse agenzie di scommesse danno quasi per scontata la vittoria della squadra di casa, pagata 1.27 volte la posta.

Il Watford, grazie alla bravura dell’allenatore Gracia, staziona nella parte alta della classifica, a quota 40 punti. La squadra sta facendo molto bene nell’ultimo periodo e lo conferma la settima posizione conquistata dai giocatori. Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite di Premier testimoniano il buon calcio giocato dalla squadra. Vincere ad Anfield, però, non è affatto cosa facile. Il team di Klopp, nonostante gli ultimi pareggi ottenuti in campo, rimane sempre la grande squadra che ha dimostrato di essere. La vittoria del Watford, secondo i bookmakers, è un esito assai improbabile, pagato difatti 12.30 volte la posta.

Puntare sul pareggio, dato a 5.75, potrebbe essere una scelta parecchio azzardata. La squadra di casa farà di tutto per vincere questo match. Da non escludere però la possibilità di andare in rete da parte degli Hornets. Lo scomparto offensivo della squadra ospite è in grado di fare grandi cose. Puntare quindi sul Gol, pagato 2.00 volte la posta, potrebbe essere una scelta parecchio ragionata e chissà, anche fortunata.

Liverpool- Watford: dove vederla in tv e streaming

La partita non avrà copertura televisiva in Italia.

