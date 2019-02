Sleepless – Il giustiziere: trama e cast del film stasera in tv su Rai 3

Sleepless – Il giustiziere: trama e cast del film stasera in tv su Rai 3

Sleepless – Il giustiziere è un film d’azione diretto nel 2017 da Baran Bo Odar.

Jamie Foxx è il protagonista della storia e veste i panni di un poliziotto che, per sbaglio, ruba un certo quantitativo di droga. A causa del suo gesto si inimicherà Stanley Rubino, criminale davvero pericoloso.

Nel cast, al fianco di Jamie Foxx, ritroviamo l’affascinante Michelle Monaghan e l’attore Dermot Mulroney.

Grande Fratello 2019: cast, concorrenti e conduttrice. Quando inizia

Sleepless – Il giustiziere: trama del film con Jamie Foxx stasera su Rai 3

Jamie Foxx, protagonista di Sleepless, interpreta il poliziotto Vincent Downs. Infiltrato da circa due anni, Vincent conosce bene le mosse di

Stanley Rubino, proprietario di una serie di casinò e capo di una spietata gang di narcotrafficanti.

Durante un’operazione, Downs prende per sbaglio una partita di droga che Rubino rivuole ad ogni costo. Il pericoloso criminale rapisce il figlio del poliziotto, poco più che adolescente. Rubino è un uomo senza scrupoli e minaccia di uccidere il ragazzo se Vincent non starà alle sue regole.



Sleepless – Il giustiziere: anticipazioni e curiosità sul film di Bo Odar

In aiuto di Vincent Downs giunge l’agente Bryant. La donna crede, all’inizio, che Downs sia in realtà un poliziotto corrotto. Dopo un po’, però, capirà che per arrestare Rubino e la sua banda, dovrà fidarsi di lui.

Sleepless – Il giustiziere, remake del film francese Nuit Blanche, si presenta come un misto tra un thriller e un noir. Il film mostra però carenze sia nel primo che nel secondo caso. Non si raggiunge, infatti, un vero e proprio climax e mancano dei veri e propri colpi di scena originali.

La pellicola ha però la capacità di mantenere i telespettatori incollati allo schermo, in modo particolare grazie alle scene d’azione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM