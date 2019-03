Lione-Tolosa: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

La partita tra Lione e Tolosa verrà disputata Domenica 3 Marzo 2019 alle ore 17.00 al Parc OL di Lione e sarà valida per la 27a giornata di Ligue 1.

Si incontrano in questa partita rispettivamente la terza e la quindicesima in classifica. Con i pronostici in favore dei padroni di casa, starà agli ospiti dimostrare il loro valore.

Lione-Tolosa: OL per mantenere il terzo posto

I padroni di casa, in questo momento al 3° posto in classifica, hanno bisogno dei 3 punti per difendersi dalle insidie del St-Etienne, lontano soli 3 punti e per tenersi vicini al Lilla, 5 punti sopra. Certamente non mancherà l’impegno per provare a guadagnare i sopracitati 3 punti contro il Tolosa, dopo aver perso contro il Monaco per 2-0 l’ultima giornata di campionato.

Lione-Tolosa: agli ospiti servono i punti per la salvezza

Il Monaco si è risvegliato ed è a soli 3 punti di distanza. La zona retrocessione è vicina e rischia di inglobarli. Il Tolosa ha bisogno di collezionare almeno un punto in questo match difficile per dormire sonni tranquilli. I pronostici sono tutti contro, ma si sa che nel calcio le previsioni lasciano il tempo che trovano e chissà che prestazione potranno offrire gli ospiti in questa partita.

Le probabili formazioni di Lione-Tolosa

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy; Aouar, Tousart, Ndombélé; Traoré, Dembélé, Depay.

Allenatore: Genesio

Tolosa (4-3-3): Reynet; Amian, Jullien, Shoji, Sylla; Durmaz, Sangare, Cahuzac; Gradel, Sanogo, Dossevi.

Allenatore: Casanova

Le quote di Lione-Tolosa

I pronostici, come detto, sono pesantemente orientati sulla vittoria dei padroni di casa ed anche le quote ovviamente lo riflettono: la vittoria del Lione è quotata infatti solo a 1.31, il pareggio a 5.75 e la vittoria del Tolosa a ben 11.00. Ci si aspetta un match con tanti gol, infatti l’Under 2.5 è quotato a 2.40, mentre l’Over 2.5 a 1.60.

Dove vedere in tv e streaming Lione-Tolosa

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva streaming su DAZN, visibile su PC, tablet, smartphone e smart TV compatibili.

