Calendario Ligue 1 2019: giornata 27, orari partite e pronostici

Nel weekend del 1 Marzo andrà in atto la 27a giornata di Ligue 1. Ecco di seguito le partite in programma, gli orari e i pronostici.

Venerdì 1 Marzo

Bordeaux-Montpellier ore 20:45 (Risultati consigliati: X, Under 2.5, X2)

Sabato 2 Marzo

Caen-PSG ore 17:00 (Risultati consigliati: 1, Over 2.5)

Angers-Monaco ore 20:00 (Risultati consigliati: X, Under 2.5, X2)

Nimes-Rennes ore 20:00 (Risultati consigliati: 1, Over 2.5, 1X)

Stade Reims-Amiens ore 20:00 (Risultati consigliati: 1, Goal)

Domenica 3 Marzo

Guingamp-Nantes ore 15:00 (Risultati consigliati:X, Under 2.5, 1X)

Lille-Digione ore 15:00 (Risultati consigliati: 1, Over 2.5, 1X)

Nizza-Strasburgo ore 15:00 (Risultati consigliati: 1, Under, 1X)

Lione – Tolosa ore 17:00(Risultato consigliato: 1, Over 1.5, Goal)

Marsiglia-St.Etienne ore 21:00 (Risultati consigliati: 1, Over 2.5, 1X)

Calendario Ligue 1 2019: presentazione incontri principali della 27a giornata

Il PSG, che ha accumulato un vantaggio di ben 17 punti dalla seconda in classifica (Lille), volerà a Caen, terzultimo in classifica. La capolista cercherà l’ennesima vittoria per mettere un ulteriore sigillo al campionato. Per i parigini sarebbe il sesto campionato in sette anni, esclusa la breve parentesi del Monaco, campione di Francia nella stagione 2016/2017.

La lotta per un posto in Europa è sicuramente meno scontata e più avvincente. Il Lille, a quota 51 punti, ha un discreto vantaggio sul Lione, che si trova in terza posizione a 46 punti e affronterà il Dijon, penultimo in classifica. Les Rouge et Bleus dovranno ottenere i tre punti in casa con il Tolosa, dopo lo stop della scorsa giornata che li ha visti sconfitti sul campo del Monaco.

Il Lione inoltre guarderà con un occhio di riguardo il match delle 21.00 tra Marsiglia e St.Etienne, confidando in un pareggio per allungare su entrambe. Il St.Etienne non avrà di certo vita facile sul campo del Marsiglia, che vincendo potrebbe scavalcare la diretta concorrente e prendersi la quarta posizione, che garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League.

Calendario Ligue 1 2019: i match salvezza della 27a giornata

Il Monaco dista ormai cinque punti dalla zona retrocessione e la vittoria casalinga contro il Lione potrebbe aver dato un’ulteriore spinta ai monegaschi, che andranno sul campo dell’Angers, sito in 12a posizione a quota 33 punti. Dijon e Caen oltre che vincere dovranno sperare in un passo falso dell’Amiens in casa dello Stade Reims, per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Il Guingamp invece, ultimo in classifica, affronterà in casa il Nantes, attualmente quattordicesimo. Ci aspetta dunque una giornata chiave per le sorti della Ligue1.

