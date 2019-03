Diretta Real Madrid-Barcellona: streaming gol, quote e formazioni – LIVE

El Clasico, la partita delle partite in Spagna e non solo, una delle rivalità più accese ed iconiche della storia del calcio, stiamo parlando di Real Madrid contro Barcellona.

Sabato 2 marzo 2019 alle ore 20:45 ritorna la mitica sfida fra blancos e blaugrana. E’ valida per la 26a giornata di Liga e si disputa allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Real Madrid-Barcellona: blancos a caccia della vendetta

Barcellona-Real Madrid del 28 Ottobre 2018, la partita del girone d’andata, è terminata con un umiliante 5-1 da parte dei catalani, con 3 reti di Suarez, una di Coutinho ed una di Vidal. Per i Blancos il gol è stato siglato da Marcelo. Non vogliono ripetere lo stesso errore i padroni di casa, specialmente davanti al proprio pubblico, dove vantano 52 vittorie nella storia del Clasico.

Real Madrid-Barcellona: blaugrana per consolidare il primo posto

Il Barcellona detiene il record di reti nel Clasico in campionato: 287 contro le 286 del Real Madrid Ha anche il miglior marcatore nella storia della sfida, Lionel Messi, con ben 26 reti. L’ultimo scontro in campionato li ha visti travolgere il Real Madrid per 5-1, ma la condizione del Real ad oggi è nettamente migliorata e ci si aspetta di vedere una partita molto più combattuta, spettacolare, come ogni Clasico che si rispetti. Anche se solo qualche giorno fa il Barça ha sbancato proprio questo stadio conquistandosi la finale di Copa del Rey.

Le quote di Real Madrid-Barcellona

I pronostici della vigilia sono bilanciatissimi, 33% di vittoria di una o l’altra squadra e 33% di possibilità di pareggio, anche le quote infatti lo riflettono: La vittoria del Real Madrid è quotata a 2.63, il pareggio a 3.80 e la vittoria del Barcellona a 2.55. Inoltre ci si aspetta un match ricco di reti, dato che l’over 2,5 è quotato a 1.52 mentre l’under a 2.75.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucaz Vazquez, Benzema, Vinicius.

Allenatore: Solari

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Dembelé, Suarez, Messi.

Allenatore: Valverde

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

