Pescara-Spezia: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Pescara-Spezia si disputerà Domenica 3 Febbraio alle ore 15.00. La partita, valida per la 27esima giornata di Serie B, avrà luogo allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara.

Giornata importante per entrambe le squadre che attualmente militano nella zona Playoff della classifica. Il Pescara di Giuseppe Pillon si trova in leggero vantaggio rispetto ai liguri guidati da Pasquale Marino. Difatti i biancazzurri occupano momentaneamente il quarto posto in classifica a quota 41 punti e guardano dall’alto gli aquilotti dello Spezia, occupanti il settimo posto, a quota 37. Il Pescara dopo tre risultati positivi di fila è ritornato alla sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Benevento. Partita terminata 2-1 e vinta meritatamente dai giallorossi.

Lo Spezia di Marino è invece reduce da un’importante vittoria contro il Livorno per un risultato di 3-0. La partita, giocata il 27 Febbraio, ha certamente risollevato il morale dei liguri che erano reduci da due pesanti sconfitte. Se la squadra mostrerà la stessa grinta in campo Domenica, potrebbe riuscire ad ottenere punti importanti ed accorciare le distanze con lo stesso Pescara, andando a -1.

Pescara-Spezia: quote del match

Favorita alla vittoria, secondo le diverse agenzie di scommesse, è il Pescara. Il successo dei Delfini è dato a 2.13, non così scontato come si potrebbe supporre. Difatti la vittoria degli avversari è pagata 3.65 volte la posta in gioco: dati che fanno pensare ad un match piuttosto combattuto. Anche il pareggio (X) potrebbe essere una valida giocata, quotato a 3.10. Gli scomparti offensivi di entrambe le squadre sono comunque in grado di creare parecchie occasioni da rete, quindi puntare sul Goal è una scelta consigliata, con quota di 1.77.

Pescara-Spezia: probabili formazioni

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Crecco, Brugman; Marras, Mancuso, Monachello.

Allenatore: Pillon

Spezia (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, Mora, Ricci; Galabinov, Okereke, Bidaoui

Allenatore: Marino

Pescara-Spezia: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Pescara e Spezia potrà essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, proprietaria esclusiva stagionale del campionato di Serie B.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM