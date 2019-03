Verona-Venezia: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Verona-Venezia, partita valida per 27esima giornata di Serie B, si giocherà Domenica 3 Marzo alle ore 21.00. Lo stadio Marcantonio Bentegodi farà da sfondo a questo importante derby veneto.

La squadra di Walter Zenga si trova in una situazione parecchio critica che potrebbe mettere a repentaglio le sorti dello stesso allenatore. Nelle ultime quattro partite disputate dai Lagunari, ben 3 sconfitte e 1 pareggio testimoniano quel 14esimo posto poco sicuro. Proprio per tale motivo, il match di Domenica sarà molto importante per il Venezia: un’altro passo falso e la squadra potrebbe ricadere nella zona Playout. Zenga, si è detto pronto a lasciare la gestione della rosa in caso di esonero, ma non crediamo che per lui sia qualcosa di facile e piacevole.

L’avversario di Domenica, che ospiterà i veneti al Bentegodi, è reduce da un percorso abbastanza altalenante: 2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio negli ultimi quattro match disputati. Ma l’Hellas Verona di Fabio Grosso se la passa sicuramente meglio del Venezia. Per gli Scaligeri non buona la piazza attuale in classifica a 39 punti. La possibile vittoria in casa contro il Venezia potrebbe portare gli uomini di Grosso a puntare sempre più in alto.

Verona-Venezia: quote del match

I bookmakers hanno pochi dubbi riguardo al match serale di Domenica. Grande favorita della partita, la squadra di casa, con il suo successo quotato a 1.82. La vittoria del Venezia, pagata 5.00 volte la posta in gioco, sarebbe una mossa parecchio azzardata. Ma chissà se Zenga, pur di non vedersi esonerato dalla società veneta, non faccia di tutto per portare a casa i fatidici 3 punti. Risultato meno scontato ma preferito alla vittoria dei Lagunari è sicuramente il pareggio, pagato 3.20 volte la posta. Anche la giocata sul Goal è parecchio in dubbio quotato a 2.00. Infine, il NoGoal pagherebbe 1.78.

Verona-Venezia: probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Marrone, Gustafson, Zaccagni; Lee, Pazzini, Di Gaudio.

Allenatore: Grosso

Venezia (4-3-3) Vicario; Bruscagin, Modolo, Domizzi, Mazan; Segre, Schiavone, Bantivoglio; Lombardi, Bocalon, Di Mariano.

Allenatore: Zenga

Verona-Venezia: dove vedere in tv o streaming

Il match tra Verona e Venezia potrà essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, proprietaria esclusiva stagionale del campionato di Serie B. La partita verrà trasmessa Domenica 3 Marzo a partire dalle ore 21.00.

