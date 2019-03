After Life: trama e cast completo della serie tv Usa

Tra le prossime novità che verranno proposte nel mese di marzo dalla piattaforma Netflix ci sarà anche After Life, serie televisiva di genere commedia nera. Creatore, produttore e regista della serie è Ricky Dene Gervais, celeberrimo comico di fama internazionale.

La prima stagione sarà composta da 6 episodi della durata di 30 minuti l’uno. Come da tradizione Netflix, le puntate della serie verranno rilasciate tutte insieme sulla piattaforma. La distribuzione è prevista per il giorno 8 marzo in tutti i paesi in cui il sito è disponibile.

After Life: Trama

Personaggio principale di After Life è Tony, un uomo che inizialmente conduce una vita tranquilla e serena. Improvvisamente, però, la sua esistenza quasi perfetta viene sconvolta da un evento tragico: la morte della moglie Lisa.

Tony contempla la possibilità di suicidarsi, ma alla fine decide di rinunciare e opta invece per altro. Decide dunque di “punire il mondo” che lo circonda per la morte della moglie, iniziando a fare e dire in ogni circostanza qualunque cosa gli passi per la mente. Tony considererà questo suo nuovo atteggiamento una sorta di “superpotere”, ma ciò non impedirà alle persone intorno a lui di cercare di renderlo una persona migliore…

After Life: Cast

Il protagonista indiscusso della serie tv è Ricky Gervais, noto attore comico, regista, sceneggiatore e produttore britannico. Egli raggiunse una discreta popolarità negli anni Ottanta prima come cantante del gruppo Seona Dancing, e poi come speaker radiofonico. Dagli anni ’90 si esibisce in stand-up comedy, attività per cui è largamente conosciuto tutt’oggi. Il vero e proprio successo arrivò però con lo show televisivo The Office (2001) della BBC, di cui era autore e protagonista. In seguito ha partecipato a svariate produzioni di successo, comprese alcune Hollywoodiane (come Ghost Town e Muppets 2). Nel corso della sua carriera ha vinto svariati premi, tra cui due Emmy Awards e tre Golden Globe.

Il ruolo di Lisa, la moglie di Tony, è interpretato dall’attrice Kerry Godliman, già al fianco di Gervais nella serie televisiva Derek e conosciuta anche per la sua partecipazione in Rush Hour. David Bradley, Walter Frey ne Il Trono di Spade e il Primo Dottore nelle recenti rimesse in scena del personaggio in Doctor Who, veste i panni del padre di Tony.

Altri partecipanti alla serie includono Tony Way (Dontos Hollard in Game of Thrones), Penelope Wilton (L’alba dei morti dementi) e Ashley Jensen (Extras e Ugly Betty).

