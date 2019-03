Palermo-Lecce: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Il match Palermo-Lecce si giocherà Sabato 2 Marzo alle ore 18 presso il Renzo Barbera di Palermo e sarà valido per la 27a giornata di Serie B. Nell’ultimo turno il Palermo è uscito sconfitto per 3 a 0 contro il Crotone mentre il Lecce ha trionfato per 2 a 1 sul terreno amico.

Palermo-Lecce: la preview del match

Trasferta insidiosa per il Lecce di Fabio Liverani. I salentini saranno ospiti del Palermo in una partita che naturalmente nasconde mille insidie. Mancosu intervenuto in conferenza stampa parla così del suo Lecce:

“Penso che il Lecce sia diventata una squadra che può giocarsela con le più blasonate. Quello che mi preme di più è andarmela a giocare in qualsiasi campo pensando che il Lecce, che è stato in Serie A in passato, sta tornando“. Poi prosegue parlando dell’avversario: “La sfida di Palermo? Secondo me sarà difficile perché è la squadra più forte del campionato, poi con le vicissitudini si sono ritrovati nel gruppone. Ma nei singoli sono i più forti“.

Una vittoria nelle ultime cinque partite non consente agli uomini di Stellone di stare tranquilli visto che il secondo posto al momento è fuggito. Per i rosanero l’intenzione è quella di sfruttare il fattore campo per ritornare a correre. Per gli ospiti la voglia di lottare per una promozione diretta e soprattutto lanciare un chiaro segnale agli avversari in questa seconda parte di stagione.

Palermo-Lecce: le probabili formazioni

Palermo (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Szyminski; Rispoli, Jajalo, Murawski, Aleesami; Trajkovski; Nestorovski, Puscas.

Allenatore: Stellone

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Tachtsidis; Falco; Palombi, La Mantia.

Allenatore: Liverani

Palermo-Lecce: le quote del match

Palermo favorito per i bookmakers e vittoria dei rosanero quotata 2.15, pareggio a 3.20 mentre, per le agenzie di scommesse la vittoria dei salentini è pagata da 3.40 a 3.60 volte la posta in gioco. Si consiglia di giocare Over 2.5 in quanto il Palermo ha l’obbligo di vincere per restare incollato al secondo posto.

Palermo-Lecce: dove vedere la partita in TV e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

