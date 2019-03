Beatrice Zoco a Sanremo Young 2019: età e carriera, chi è

La seconda edizione di Sanremo Young è entrata ormai nel vivo. A differenza dell’ anno scorso a sfidarsi saranno 20 concorrenti (non più 12) di cui solo 10 potranno accedere alla fase finale e rappresenteranno i concorrenti ufficiali di Sanremo Young 2019. Tra questi troviamo la giovanissima e talentuosa Beatrice Zoco,una delle rivelazioni di questa edizione. Scopriamo chi è.

Beatrice Zoco: età e carriera

Ogni venerdì sera va in onda Sanremo Young, talent show condotto da Antonella Clerici. Il programma mette in gara venti giovanissimi concorrenti tra i 14 e i 17 anni e il vincitore avrà la possibilità di partecipare a Sanremo Giovani del prossimo anno. Tra i concorrenti di questa edizione Beatrice Zoco è tra le più talentuose. Beatrice ha 14 anni, viene da Roma e frequenta il primo anno del liceo artistico. Le sue materie preferite sono le discipline pittoriche e le scienze, ma la sua grande passione è ovviamente la musica. Disciplina a cui si è avvicinata da giovanissima, ovvero all’ età di 9 anni, e da poco si è cimentata anche nell’ uso della chitarra.

Beyonce, Rhianna, Adele e Annalisa sono le sue cantanti preferite e a cui si ispira. Nel primo duello ha dovuto sfidare la sedicenne ligure Ilenia Cafagno. “Tra te e il mare” è la canzone di Laura Pausini che le due concorrenti hanno cantato e a spuntarla è stata appunto Beatrice. Sfida che le ha consentito di avanzare nel programma e di figurare tra i 10 concorrenti della fase finale. Nell’ ultima puntata l’ abbiamo vista esibirsi in un duetto con la cantante Alexia sulle note della canzone “Dimmi come“. La performance è risultata molto energica e travolgente, fattore che ha contribuito al gradimento della giuria ed in particolare a Baby K. Ora vedremo come sarà il proseguo della giovanissima cantante nel programma condotto e ideato da Antonella Clerici.

