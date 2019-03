Perugia-Salernitana: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Il match Perugia-Salernitana si giocherà Domenica 3 Marzo alle ore 15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia e sarà valido per la 27a giornata di Serie B. Nel turno precedente il Perugia ha vinto per 3 a 2 in trasferta contro il Venezia, tre punti anche per la salernitana vittoriosa per 2 a 0 sulla Cremonese.

Perugia-Salernitana: la presentazione del match

Perugia e Salernitana sono distanti un solo punto in classifica con i perugini che occupano attualmente l’ultimo piazzamento valido per i playoff. Il Perugia allenato da Alessandro Nesta è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite non riuscendo però mai a centrarne 2 di fila e quindi a staccare quindi la Salernitana.

Per i salernitani nelle ultime 5 uscite sono invece arrivate 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. Quello di domenica è a tutti gli effetti uno scontro diretto che la squadra di Gregucci non vuole fallire. E’ per questo che il tecnico intende confermare l’assetto tattico, per non alterare gli equilibri finalmente ritrovati ed inserirà, probabilmente, una sola novità in formazione. A destra, infatti, Djavan Anderson potrebbe cedere il testimone a Casasola, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica.

Perugia-Salernitana: le probabili formazioni

Perugia(4-3-1-2): Gabriel; Cremonesi, Gyomber, Cremonesi, Felicioli; Michael, Bianco, Dragomir; Verre; Han, Melchiorri.

Allenatore: Nesta

Salernitana (3-4-3): Micai; Migliorini, Perticone, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; Jallow, Mazzarani, Calaiò.

Allenatore: Gregucci

Perugia-Salernitana: le quote del match

Padroni di casa nettamente favoriti secondo i bookmakers con la vittoria del Perugia pagata 2.10 volte la posta in gioco. Pareggio a 3 mentre per le agenzie di scommesse il risultato meno probabile è la vittoria dei Campani che è quotata tra 3.85 e 4.20. Perugia e Salernitana non hanno attacchi troppo prolifici per cui si consiglia di giocare Under 2.5 vista anche l’importanza del match.

Perugia-Salernitana: dove vedere il match in TV e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM