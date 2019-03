Un paese quasi perfetto: trama e cast del film, stasera in tv su Rai 3

Stasera 1 marzo 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Un paese quasi perfetto. Il film del 2016 diretto da Massimo Gaudioso è la trasposizione italiana della pellicola francese Un village presque parfait. Particolare interessante è che anche quest’ultima non ha una sceneggiatura originale ma è un remake de La grande séduction, film canadese del 2003.

Il film ha ottenuto una candidatura al David di Donatello ed ha incassato nelle prime due settimane di programmazione ben 1,5 milioni di euro. Ma qual è la sinossi di Un paese quasi perfetto?

La trama di Un paese quasi perfetto

Un paese quasi perfetto è ambientato nel fittizio borgo di Pietramezzana in Basilicata. Il piccolo centro, sito tra le Dolomiti lucane, è abitato da un gruppo di ex minatori. Il paese versa in condizioni critiche da quando la miniera, unica vera attività economica del borgo, è stata chiusa per permettere la creazione di un lago artificiale. Date le circostanze, il sindaco cerca di stipulare un accordo con un imprenditore del nord che sembra intenzionato ad aprire una fabbrica a Pietramezzana con i fondi europei. Unico vero ostacolo è un prerequisito necessario per ottenere l’aiuto economico. Per avere i fondi infatti è necessaria la presenza di un medico che deve vivere per un mese nel piccolo borgo.

L’occasione per il paese quasi perfetto si presenta quando il dottore Gianluca Terragni viene fermato ad un posto di blocco da un ex minatore. Trovate alcune irregolarità, Terragni sotto ricatto accetta di soggiornare a Pietramezzana così da sbloccare i fondi europei. Tuttavia la vita di un piccolo borgo è molto diversa da quella di città ed il medico fatica ad abituarsi ai ritmi del paesino. Inoltre Ben presto gli abitanti del posto scopriranno una verità sconvolgente sull’imprenditore del nord. A questo punto sarà proprio Gianluca ad avere una grande intuizione per risanare l’economia di un paese quasi perfetto.

Un paese quasi perfetto: il cast

Un paese quasi perfetto ha potuto contare su di cast formato da volti molto noti dello spettacolo. Veste i panni di Domenico Bonocore, ex sindaco di Pietramezzana, Silvio Orlando. A Fabio Volo è invece il medico Gianluca Terragni mentre Carlo Buccirosso interpreta Nicola. Completano il cast di Un paese quasi perfetto Nando Paone nei panni di Michele, Miriam Leone in quelli di Anna e Gea Martire nel ruolo di Sebastiana.

