Patrizia Bonetti ricoverata: condizioni di salute dopo il pestaggio

Terribile incubo quello vissuto dalla Show Girl Patrizia Bonetti, ex protagonista del Grande Fratello.

La ragazza, mentre era in compagnia di Aida Yespica, sarebbe stata aggredita da tre donne, non ancora identificate. Subito dopo la violenza, le tre persone si sono date alla fuga.

Secondo la testimonianza della Yespica, le donne le hanno attese all’uscita dal cinema, nel pieno centro di Milano, per poi accanirsi contro Bonetti armate di casco.

Patrizia Bonetti ricoverata: condizioni della Show Girl e ricovero in ospedale

La soubrette ha riportato ferite alla testa e si trova attualmente ricoverata in ospedale. Le sue condizioni appaiono pressoché stabili, ma la famiglia ha richiesto di rispettare la loro privacy.

Patrizia Bonetti ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sull’accaduto e non si conoscono ancora i motivi del violento gesto.

Aida Yespica, ancora sotto shock, dal canto suo ha cercato di ricostruire l’aggressione per fornire agli inquirenti elementi validi per le indagini. I ricordi della modella sono confusi e poco dettagliati. Quello che ricorda in modo particolare sono le proprie richieste di aiuto ai passanti e i vani tentativi da parte di Patrizia di difendersi.

Sanremo Young 2019: ospiti e anticipazioni stasera 1 marzo 2019

Patrizia Bonetti ricoverata: chi è la soubrette aggredita a Milano

Patrizia Bonetti è stata una delle protagoniste più chiacchierate del Grande Fratello 15. La ragazza, nata a Cuba ma cresciuta a Roma, ha studiato alla Luiss Guido Carli prima di iniziare la carriera da modella.

La sua fama è però dovuta, in modo particolare, alle numerose relazioni con ricchi imprenditori, come Gianluca Vacchi; ma anche con uomini dello spettacolo, come Claudio D’Alessio. Presunta, sarebbe la breve love story con Fabrizio Corona.

La Show Girl è rimasta a lungo sotto i riflettori. La tranquillità raggiunta nell’ultimo periodo è stata però interrotta da questa tremenda violenza subita. A causa dell’assenza di telecamere all’ingresso del cinema, non sarà semplice risalire alle tre donne colpevoli.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM