Verso Lazio-Roma: il focus sul derby capitolino

Il derby della capitale è da sempre una partita tanto tesa e combattuta, quanto affascinante e magica per il popolo del calcio. E in una corsa al quarto posto come quella di quest’anno da parte di entrambe squadre, le premesse non potrebbero essere delle migliori.

“Rispetto per la Roma, ma non paura. Vogliamo la Champions League e daremo il massimo”. – Simone Inzaghi.

“Difficile prevedere un derby. Troveremo una squadra abile nel ribaltare le transizioni, sarà una partita difficile”. – Eusebio Di Francesco.



Caos Real Madrid: rottura totale tra Bale e compagni

Verso Lazio-Roma: alcune statistiche

Il derby capitolino è da sempre una partita a sé, come tutti i derby. A prescindere dagli obbiettivi stagionali e dall’andamento delle squadre, la stracittadina rappresenta un caso a parte, in cui può succedere di tutto.

Riportiamo qui alcune statistiche dal sito Opta. Anzitutto in ambito disciplinare: dalla stagione 1994-1995 il derby di Roma è la sfida che ha visto più cartellini rossi in Serie A. Ben 33 di cui 20 ricevuti dalla Lazio, 13 dalla Roma.

La Roma ha perso solo uno degli ultimi 12 derby di Serie A contro la Lazio (7 vittorie, 4 pareggi), parziale in cui ha realizzato 21 reti con una media per match di 1.8. La Lazio, dal canto suo non vince un derby di Serie A da squadra ospitante dal novembre 2012.

La Roma arriva da quattro successi di fila in tutte le competizioni: non registra una striscia di vittorie consecutive più lunga dal novembre 2017. Questo aspetto rafforza le quote sui giallorossi, in cerca del definitivo sprint per il quarto posto.

Capitolo attaccanti: il bomber della Lazio Ciro Immobile ha segnato 3 gol nelle ultime 5 presenze di Serie A contro la Roma, trovando tuttavia la sconfitta quando è andato in gol. Dall’altra parte, invece, l’attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato 5 gol nelle ultime 5 partite di campionato.

Una nota infine sul gioiello della Roma. Con una rete, infatti, Nicolò Zaniolo (19 anni e 244 giorni) della Roma diventerebbe il più giovane marcatore in un derby della Capitale in Serie A dai tempi di Paolo Giovannelli (2 marzo 1980).

Verso Lazio-Roma: la carica dei biancocelesti

Il derby chiama, i tifosi rispondono. Del resto il fascino della sfida è davvero irresistibile per gli appassionati.

Attualmente sono stati venduti più di 45mila biglietti. In particolare ai tifosi della Lazio: oltre ai 20mila abbonati biancocelesti, si sono aggiunti 11 mila biglietti per i tifosi laziali. Per quello che riguarda la Roma, invece, al momento sono circa 14 mila gli spettatori che si sono assicurati un posto sugli spalti dell’Olimpico.

La vendita dei biglietti non è ancora terminata. C’è tempo fino a domani prima della gara ed è lecito aspettarsi un’altra impennata. Nella speranza che alla fine si possa arrivare a superare le cinquantamila presenze.

Uno stadio che sarà quindi per due terzi biancoceleste, anche se i tifosi romanisti nel tifo non saranno certo da meno. In una partita dal sapore delle grandi sfide, verso traguardi importanti.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM