Padova-Crotone: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni

Nella 27a giornata di Serie B si affronteranno Padova e Crotone. La partita si giocherà alle ore 15 di Sabato 2 Marzo presso lo Stadio Euganeo di Padova.

Il Padova occupa momentaneamente l’ultima posizione in classifica, a quota 19 punti, mentre il Crotone si trova in 17a posizione, terzultimo a quota 22 punti. Scontro diretto in ottica salvezza.

Padova-Crotone: il momento del Padova

Il Padova ha un disperato bisogno di punti se anche il prossimo anno vorrà continuare l’esperienza in B. I padroni di casa, infatti, sono ultimi in classifica ma una vittoria, sperando in una disfatta delle dirette concorrenti, consentirebbe loro di riavvicinarsi alla 15a posizione che gli consentirebbe di accedere ai playout.

I patavini arrivano da tre pareggi e una sconfitta e nell’ultima giornata di campionato la squadra veneta ha conquistato un punto nella partita contro il Brescia, terminata 1-1. Bisoli, il tecnico del Padova, spronerà i suoi ragazzi verso la vittoria. I tre punti in questo momento del campionato, considerata la classifica, sarebbero fondamentali in termini di salvezza, ma di fronte avranno una squadra altrettanto motivata e soprattutto con lo stesso obiettivo.

Padova-Crotone: il momento del Crotone

Il Crotone avrà la stessa motivazione dei suoi avversari. Al momento è in terzultima posizione a più tre dal Padova e a meno uno da Foggia e Livorno a quota 23 punti. Situazione leggermente migliore rispetto ai padroni di casa, ma la strada verso la salvezza è ancora lunga e per centrare l’obiettivo saranno necessarie le vittorie, a partire dal match di domani pomeriggio. La formazione di Stroppa ha un solo indisponibile al momento, Andrea Nalini a causa di un infortunio al tendine.

I calabresi nelle ultime quattro partite hanno ottenuto un pareggio, due sconfitte e una vittoria. Quest’ultima ottenuta nell’ultima giornata nella sfida contro il Palermo, terminata con il risultato di 3-0. La squadra ospite farà affidamento alla sua punta centrale, Simy, a quota 6 gol in campionato. Uno scontro assolutamente da seguire e cruciale per la lotta salvezza, obiettivo di entrambe le squadre.

Il match di andata terminò 2-1 per i calabresi, in rete andarono Spinelli e Firenze per i pitagorici, mentre Bonazzoli firmò il momentaneo 1-1 del Padova.

Pdova-Crotone: le quote del match

La vittoria dei padroni di casa è data a 2,70, il pareggio tra le due formazioni è invece quotato 3,00, mentre la vittoria degli ospiti è data a 2,80. Pronostico: X; viste le difficoltà di entrambe le squadre potrebbe scaturirne un pareggio.

Le probabili formazioni di Padova-Crotone

Padova (3-5-2): Minelli, Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Lollo, Calvano, Mazzocco, Longhi; Mbakogu, Bonazzoli

ALLENATORE: Pierpaolo Bisoli



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Barberis, Benali, Gomelt; Mraz, Simy

ALLENATORE: Giovanni Stroppa

Dove vedere Padova-Crotone in tv e streaming

La partita Crotone-Padova sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

