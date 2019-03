Ancora auguri per la tua morte: trama e cast del film nelle sale

Nel 2017 arrivava Auguri per la tua morte (Happy Death Day), sorta di rivisitazione del classico Ricomincio da capo (film del 1993 con protagonista Bill Murray) in salsa commedia horror. Quest’anno tocca invece al suo seguito, Ancora auguri per la tua morte (Happy Death Day 2U), nuovamente scritto e diretto da Christopher Beau Landon.

Questo lungometraggio, della durata di 100 minuti, è stato prodotto da

Blumhouse Productions e distribuito da Universal Pictures. Nelle sale statunitensi è stato rilasciato il 13 febbraio, mentre nei cinema nostrani è disponibile a partire dal 28 febbraio.

Trama di Ancora auguri per la tua morte

Nel precedente film, la studentessa del college Tree Gelbman era rimasta intrappolata per motivi sconosciuti in un loop temporale che le faceva rivivere continuamente il giorno della sua morte, per mano di un assassino mascherato. Alla fine era però riuscita a vedere la “luce fuori dal tunnel”, sopravvivendo sino al giorno successivo e apparentemente ponendo termine al ripetersi degli eventi.

A quanto pare, però, così non è stato. Un nuovo giorno è arrivato, ma Tree si ritrova ancora in un loop. Il misterioso killer mascherato (soprannominato Babyface) che la perseguitava nella prima pellicola è ritornato e ora se la prende anche con i suoi amici, sebbene apparentemente la persona sotto la maschera non sia più la stessa. Tree dovrà dunque indagare per scoprire le vere ragioni dietro il loop, cercando nel frattempo di fronteggiare il nuovo assassino…

Il cast di Ancora auguri per la tua morte

La protagonista di Ancora auguri per la tua morte, la studentessa Tree Gelbman, è interpretata dall’attrice Jessica Rothe. La sua carriera è iniziata nel 2010 con un piccolo ruolo nello show televisivo America’s Most Wanted, ma la sua partecipazione più riconosciuta è probabilmente quella nel film pluripremiato agli Oscar La La Land (2016), per quanto nuovamente in una parte secondaria. Nel franchise di Auguri per la tua morte, la Rothe assurge per la prima volta a un ruolo di personaggio principale in una produzione importante.

Ruby Modine, figlia dell’attore Matthew Modine, torna in questo seguito a interpretare Lori Spengler, la ragazza che nel primo film si nascondeva sotto l’identità dell’assassino mascherato. Tra le partecipazioni nel suo finora ancora scarno curriculum, spicca quella nella settima e ottava stagione di Shameless in qualità del personaggio ricorrente Sierra.

Altro ritorno nel cast è Israel Broussard, che veste nuovamente i panni di Carter Davis, il ragazzo di Tree. Broussard ha raggiunto la popolarità nel 2013 come protagonista del film Bling Ring di Sofia Coppola. Altri suoi ruoli rilevanti si hanno nella pellicola Jack di cuori (2015), in cui interpreta Robert, e nel film di Netflix Tutte le volte che ho detto ti amo (2016), in qualità di Josh Sanderson.

A completare il gruppo di personaggi principali c’è Ryan, il cui ruolo è vestito da Phi Vu, che ha debuttato al cinema Peach Perfect 2 (2015) ed è comparso in un episodio della serie televisiva Preacher.

