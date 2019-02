C’era una volta il principe azzurro: trama e cast al cinema

C’era una volta il Principe Azzurro è un film d’animazione di genere commedia musicale del 2018, scritto e diretto Ross Venokur. È stato prodotto da 3QU Media, Cinesite, Storyoscopic Films, WV Enterprises. Della realizzazione si è occupato lo studio di animazione Vanguard Animation, responsabile tra le altre cose di pellicole in computer grafica come Valiant – Piccioni da combattimento (2005) e Cenerentola e gli 007 nani (2007). Ha la durata di 90 minuti e in Italia è distribuito da M2

Pictures.

Il lungometraggio uscirà nei cinema nostrani il 28 febbraio.

La trama di C’era una volta il principe azzurro

Al centro della pellicola vi è un giovane e affascinante principe, il Principe Azzurro (vero nome, Philippe Charming). Egli è stato maledetto da bambino dalla ex partner del padre, Nemeny, con la capacità di affascinare qualunque donna con cui incrocia la strada. Persino tre famose principesse delle fiabe, Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata, si innamoreranno del principe fidanzandosi con lui, all’insaputa l’una dell’altra. Il risvolto dell’incantesimo della strega è terribile: al ventunesimo compleanno del principe, tutto l’amore del mondo scomparirà, a meno che egli non trovi il vero amore. All’approssimarsi dell’evento, però, si scopre il fatto che il principe si è proposto a tre fanciulle, e il padre, stanco della sua leggerezza, gli intima di intraprendere una missione. Ad accompagnarlo, travestita da suo scudiero, ci sarà Leonore, una ladruncola che come il Principe è maledetta da Nemeny, ma in maniera opposta: ella è incapace di amare…

Il cast di C’era una volta il principe azzurro

Il personaggio di Leonore in originale è interpretato dalla cantautrice Demi Lovato, mentre nella versione italiana è doppiato da Chiara Grispo, giovanissima cantante proveniente dalla trasmissione Amici di Maria de Filippi. L’ammaliante Principe Azzurro vede invece in America l’interpretazione di Wilder Valderrama (That ’70s Show, Manny tuttofare). Tra le altre partecipazioni, visto il tema musicale, ci sono anche Avril Lavigne (voce originale di Biancaneve) e Ashley Tisdale (Cenerentola).

Panoramica di C’era una volta il principe azzurro

Il lungometraggio è stato pubblicizzato come proveniente “dal produttore di Shrek”. Il produttore in questione è John H. Williams, che ha assunto tale posizione in ogni film del franchise. Williams è anche fondatore della Vanguard Animation, lo studio che, come detto in precedenza, è responsabile della realizzazione del lungometraggio.

A fronte di un budget di 20 milioni di dollari, il film ha incassato appena 7 milioni in tutto il mondo.

