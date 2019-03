Napoli-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale

Domenica 3 Marzo alle ore 20:30 andrà in scena il big match tra Napoli e Juventus. La partita si giocherà al San Paolo di Napoli e sarà valida per la 26a giornata di Serie A.

Sfida tra prima e seconda in classifica, ma i punti che distano le due squadre sono ben 13 e viene difficile pensare come i partenopei possano recuperarli. Ciononostante Napoli-Juventus è pur sempre un match molto sentito che nessuno intende perdere.

I padroni di casa non vivono un periodo di forma strepitoso, infatti in questo 2019 sono riusciti a vincere solo 3 partite su 6 di campionato, decisamente troppo poco per una squadra che punta alla vittoria finale dello scudetto. Il Napoli probabilmente ha accusato la partenza della bandiera Marek Hamsik, ma ora sta cominciando a far valorizzare meglio alcuni giocatori, uno su tutti Piotr Zielinski. Il polacco ora ha più spazio per mettere in mostra il proprio talento. Infatti la bella prestazione nel 4-0 al Tardini di Parma, può dare una nuova linfa a lui e a tutto il resto della squadra.

Dall’altra parte la Juventus continua ad inanellare vittorie su vittorie in campionato. Unico passo falso nell’ultimo periodo il pareggio casalingo contro il Parma. Malgrado ciò gli juventini non sono soddisfatti in questo periodo. La sconfitta contro l’Atletico al Wanda Metropolitano è una ferita ancora aperta, che si può rimarginare soltanto il 12 marzo con una rimonta. Inoltre nella partita di domenica scorsa al Dall’Ara, la Vecchia Signora non ha di certo fatto vedere un bel gioco, nonostante la vittoria. Vincere una partita così importante dal punto di vista emotivo potrebbe dare alla Juve la carica giusta per affrontare al meglio l’Atletico.

Il match d’andata fu vinto dalla Juventus per 3-1 grazie alla doppietta di Mandzukic e al gol di Bonucci. Mertens segnò la rete del momentaneo vantaggio ospite.

Napoli-Juventus: le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hisaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielisnki; Insigne, Milik.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo.

Napoli-Juventus: dove vederla in tv e in streaming

La partita si potrà vedere in diretta ed esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV.

