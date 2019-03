Diretta Empoli-Parma: streaming, tv, quote e pronostico – LIVE

Il match Empoli-Parma si giocherà Sabato 2 Marzo alle ore 15 presso lo stadio Castellani di Empoli e sarà valido per la 26a giornata di Serie A. Nel turno precedente i toscani sono usciti sconfitti con un pesante 3 a 0 contro il Milan, stessa sorte è toccata ai ducali battuti 4 a 0 dal Napoli di Ancelotti.

Empoli-Parma: la preview del match

Iachini va verso la conferma di Farias in attacco insieme a Caputo a scapito di La Gumina che si dovrà sedere in panchina. A centrocampo ballottaggio tra Acquah e Traorè, mentre tra i pali si va verso la conferma di Dragowski. Nel Parma D’Aversa si affiderà alle sue frecce Biabiany e Gervinho a supporto di Inglese. A centrocampo osservato speciale sarà invece Kucka già autore di un gol e due assist in trasferta. L’Empoli ha conquistato 17 dei suoi 21 punti al Castellani, sarà dunque un compito difficile per il Parma strappare i tre punti che però potrà contare sui rientranti Barillà e Bastoni, e su un Siligardi apparso in gran forma dopo essere entrato a partita in corso contro il Napoli.

Empoli-Parma: le probabili formazioni

Empoli(3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Allenatore: Iachini.

Parma(4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Štulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D’Aversa.

Empoli-Parma: le quote del match

Empoli favorito per i bookmakers e vittoria dei toscani quotata 2, pareggio a 3.50 mentre, per le agenzie di scommesse la vittoria dei crociati è pagata 4 volte la posta in gioco. Si consiglia di giocare Over 1.5 primo tempo in quanto l’Empoli ha l’obbligo di vincere per tenere i tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e preferirà farlo sin da subito per non esporsi nella seconda metà di gara ai contropiedi di Gervinho e dell’attacco del Parma.

Empoli-Parma: dove vedere il match in TV e streaming

Il match è un’esclusiva Sky, infatti sarà possibile guardarlo in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sui vari dispositivi mobile tramite l’app Sky Go esclusivamente per gli abbonati Sky. Come se non bastasse, ricordiamo che sarà possibile vedere il match in streaming sulla piattaforma online Now TV.

