Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta streaming o tv

Atalanta-Fiorentina è certamente uno dei match più interessanti di questa giornata di campionato. Entrambe le formazioni stanno dando spettacolo e ci si aspetta molto da loro. Si disputerà domenica 3 marzo 2019 alle ore 18:00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo e sarà valido per la 26a giornata di Serie A.

Atalanta-Fiorentina: Dea, verso l’Europa

Con 38 punti in campionato, l’Atalanta è al momento all’ottavo posto in classifica, a pari punti con il Torino 7°, posizione a cui spetta il diritto di disputare le qualificazioni di Europa League, solo però nel caso in cui le finaliste della Coppa Italia dovessero essere già qualificate ad una delle due coppe europee.

Gli uomini di Gasperini negli ultimi anni ci hanno abituati a vederli giocare per le parti alte della classifica e far divertire gli amanti del calcio. Inoltre il fattore casalingo potrebbe giocare a loro favore. L‘Atalanta infatti ha segnato in tutte le ultime 8 gare disputate tra le mura domestiche, mantenendo una media di 2.1 gol a partita.

Atalanta-Fiorentina: Viola per non far fuggire la Dea

Anche la Viola è in corsa per l’Europa ed in classifica si trova attualmente dietro l’Atalanta di soli 2 punti. E’ ovvio dunque come il risultato di questa partita possa fare gola ad entrambe. Pioli può contare su un gran momento di forma della squadra, che in Coppa Italia ha collezionato un pareggio per 3-3 in una partita spettacolare proprio contro l’Atalanta. Inoltre in campionato, l’Atalanta non vince contro la Fiorentina dall’Aprile 2012. Da allora per i bergamaschi 4 pareggi e 9 sconfitte contro i toscani. La Fiorentina poi è imbattuta da 7 partite in campionato, anche se con sole 2 vittorie e ben 5 pareggi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Djimisti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata.

Allenatore: Gasperini

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa.

Allenatore: Pioli

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A. sarà inoltre visibile su Sky GO e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM