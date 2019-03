Dove vedere SPAL-Sampdoria in diretta streaming o tv

Il match SPAL-Sampdoria si giocherà Domenica 3 Marzo 2019 alle ore 15.00 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà valido per la 26a giornata di Serie A. Si affrontano la 15a contro la 10a in campionato. A separarle, oltre a 5 posizioni in classifica, ci sono ben 13 punti.

SPAL-Sampdoria: agli estensi servono punti salvezza

Nonostante la SPAL sia al momento fuori dalla zona retrocessione, le inseguitrici sono vicine, con Udinese ed Empoli rispettivamente a -1 e -2. Servono dunque punti per non lasciarsi inghiottire nel pieno della corsa salvezza, ma l’avversario odierno è forte e sarà difficile ottenerne in questa partita. Anche se negli ultimi 11 scontri tra SPAL e Sampdoria, la posta è stata divisa equamente, con 5 vittorie per parte ed un solo pareggio. La SPAL inoltre non trova il successo interno da ben 10 partite. Che sia la volta buona?

SPAL-Sampdoria: corsa all’Europa per i doriani

Con lo scontro diretto in programma tra Atalanta e Fiorentina, rispettivamente a +2 e a pari punti dalla Doria, nel caso di un pareggio tra le due compagini come avvenuto qualche giorno fa in Coppa Italia ed una vittoria oggi contro la SPAL, gli uomini di Giampaolo supererebbero le due dirette rivali nella corsa verso la zona europea della classifica. Giampaolo può contare su uno straordinario Quagliarella, autore di ben 17 reti in campionato e trascinatore indiscusso dei blucerchiati. Ma affrontare e battere la SPAL non è affatto una cosa facile.

Le probabili formazioni di SPAL-Sampdoria

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Kurtic, Missiroli, Murgia, Valoti; Antenucci, Petagna.

Allenatore: Semplici

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Junior Tavares; Praet, Vieira, Linetty, Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.

Allenatore: Giampaolo

Dove vedere SPAL-Sampdoria in tv e streaming

La partita tra SPAL e Sampdoria sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A ed in streaming su Sky Go e Now TV.

