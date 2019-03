Domani è un altro Giorno: trama e cast completo del film al cinema

Domani è un altro Giorno è un film commedia del 2019, nuovo lavoro del regista Simone Spada, già responsabile di Hotel Gagarin (2018) e Main – La casa della felicità. La sceneggiatura è invece opera di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Della durata di 100 minuti, la pellicola è stata prodotta da Baires Produzioni in collaborazione con Medusa Film; quest’ultima si occupa anche della distribuzione italiana.

Il lungometraggio è un remake italiano del film spagnolo Truman – Un vero amico è per sempre, del 2015. L’uscita nelle sale cinematografiche nostrane è avvenuta il 28 febbraio.

Domani è un altro giorno: Trama

Tommaso e Giuliano sono due grandi amici che si conoscono da almeno trent’anni. Il primo, riservato e taciturno, si è trasferito in Canada, dove insegna robotico; il secondo, di carattere estroverso, fa l’attore e vive a Roma.

Al “vitale” Giuliano è però diagnosticata una malattia terminale. Dopo avervi lottato contro per un anno, decide che non ne vale più la pena. Lui e Giuliano, dunque, si rincontrano per cercare di portare a termine un arduo compito, ossia dirsi addio come si deve. Ai due si aggiunge un “terzo incomodo”, Pato, cane Bovaro del Bernese a cui Giuliano è molto legato. Gli amici avranno quattro giorni di tempo, un weekend, per esorcizzare ciò che verrà e chiudere ogni conto rimasto aperto nelle loro vite.

Domani è un altro giorno: Cast

Valerio Mastandrea interpreta Tommaso, mentre l’altro membro della coppia di amici, Giuliano, ha il volto di Marco Giallini. Il primo è un quattro volte vincitore del David di Donatello (per i film La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore); altre partecipazioni in produzioni importanti ha avuto con Tutta la vita davanti (2008), Romanzo di una strage (2012) e Perfetti sconosciuti (2016). Giallini è un altro plurivincitore del premio, per i lungometraggi ACAB – All Cops Are Bastards (2012), Tutta colpa di Freud (2014) e Perfetti sconosciuti, film in cui ha recitato insieme a Mastandrea (insieme a un’altra dozzina di pellicole).

Mentre nell’originale spagnolo il cane co-protagonista è un Bullmastiff, in Domani è un altro giorno Pato è un Bovaro del Bernese. Il vero nome del cane utilizzato per le riprese è Nike, ha cinque anni, e proviene dall’allevamento “High Oaks” di Maddalena Manciani. La sua preparazione è iniziata qualche mese prima delle riprese, ad opera di Massimo Perla (direttore della MP DOG STAR, società che si occupa di addestrare i cani che lavorano per la televisione) e Monica Sugoni.

Completano il cast Angela Ferzetti (Terapia di coppia per amanti), Andrea Arcangeli (The Startup), Barbara Ronchi (Gli sdraiati) e Massimo De Santis (Il permesso – 48 ore fuori).

