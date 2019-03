Pesce luna: mola tecta in California, dove vive e quanto pesa

Circa una settimana fa, su una spiaggia, la Goleta Beach, della Coal Oil Point Reserve di Santa Barbara, California, si è arenato un enorme Pesce Luna. Gli studiosi, però, hanno precisato che si tratta più precisamente di un esemplare di Mola Tecta; una specie rarissima di Pesce Luna che non si pensava potesse vivere anche in Nord America ma solo nell’emisfero australe.

Pesce luna: un avvenimento straordinario

Risale a una settimana fa, l’avvistamento da parte di un dipendente della riserva naturale in cui si trova la spiaggia di un pesce di oltre due metri. Sembrava trattarsi di un esemplare comune di Pesce Luna. Il dipendente ha pubblicato una foto su Instagram, questa è passata sotto gli occhi della biologa Marianne Nyegaard che in essa ha riconosciuto un Hoodwinker Sunfish.

È stata lei stessa ad osservare questa specie e dargli il nome: scoperta nel 2014, la classificazione risale al 2017; appunto, il nome – traducibile come “Pesce Luna Imbroglione” (Mola Tecta) – gli è stato dato per via del fatto che finora, viste le pochissime occasioni per studiarlo, era stato identificato come un appartenente alla specie, molto più diffusa, dei Mola Mola. In pratica, a lungo ha “imbrogliato” gli studiosi. Si tratta, quindi, del ritrovamento di un pesce rarissimo che, tra l’altro, non era mai apparso in Nord America.

Pesce luna: il pesce più grande del mondo

Il Mola tecta – che in latino significa “nascosto” – è il pesce osseo più grande del mondo e può arrivare a pesare fino a 2,2 tonnellate e misurare anche 4 metri per 3 anche se più comunemente non va oltre i 3 metri di lunghezza. Ha una forma ovale, compressa ai lati, ricorda un po’ un disco, e una bocca che termina con una specie di becco (denti fusi l’uno con l’altro). Questa specie non ha la pinna caudale e sbatte le pinne laterali appuntite come se fossero ali.

In generale, nuotano nel profondo degli abissi per nutrirsi e risalgono in superficie per riscaldarsi. Al momento gli studiosi hanno identificato 5 specie di Pesce Luna, l’Hoodwinker è quella che predilige le acque con la temperatura più mite; quelle di Oceania, Sudafrica e Cile. Per questo motivo è strano che abbia superato l’Equatore.

