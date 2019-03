Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019: data, persorso e diretta tv-streaming. I favoriti

Dopo la Omploop Het Nieuwsblad disputata nella giornata di ieri e che ha visto trionfare Zdenek Stybar davanti a Greg Van Avermaet e Tim Wellens, oggi domenica 3 marzo per il ciclismo World Tour è tempo di una nuova sfida belga. E’ infatti il turno della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, giunta alla 71a edizione, la prima delle quali risalente al lontano 1945.

Nella scorsa edizione, a trionfare in questa corsa fu Dylan Groenewegen, davanti ad Arnaud Démare e Sonny Colbrelli. Curiosità: la K-B-K non è mai stata vinta da un italiano. Sarà questo l’anno buono?

Andiamo ora a conoscere il percorso di quest’anno.

Il percorso della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019

Non ci son grandi novità sul tracciato per questa 71a edizione. Qualche modifica solo nella prima parte, dove sono stati inseriti due muri, il Volkegemberg e l’Einkenmolen. Non ci sarà invece l’Edelare Top, prima asperità dello scorso anno.

I muri che i corridori dovranno affrontare sono tredici in totale. Ecco di quali si tratta:

1. Volkegemberg

2. Eikenmolen

3. Onkerzeleberg

4. La Houppe

5. Kanarieberg

6. Kruisberg

7. Hotond

8. Côte du Trieu

9. Vecchio Kwaremont

10. Kluisberg

11. Tiegemberg

12. Holstraat

13. Nokereberg

I partecipanti e i favoriti della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019

Al via ci saranno un totale di 25 formazioni, 17 delle quali appartenenti al circuito World Tour.

Tra i favoriti alla vittoria finale rientrano sicuramente Groenewegen e Démare, rispettivamente primo e secondo nel 2018. Occhio anche a tanti altri specialisti di queste prove, come ad esempio Valgren, Danny Van Poppel, Jakobsen, Terpstra e Naesen. Le speranze di bella figura per l’Italia sono invece in mano a Trentin, Colbrelli e Nizzolo su tutti.

Dove vedere in tv e streaming la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019

La corsa verrà trasmessa in diretta ed esclusiva su Eurosport 1 a partire dalle ore 15:15. In streaming si potrà invece vedere su Eurosport Player, Sky Go e Now TV.

