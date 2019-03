Atalanta-Fiorentina: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni.

Nella 26a giornata di Serie A si scontreranno Atalanta-Fiorentina. Il match è in programma per Domenica 3 Marzo alle ore 18:00 e si giocherà allo stadio Atleti Azzuri di Bergamo, la casa dell’Atalanta.

Un match estremamente avvincente, tra due delle squadre che esprimono il calcio più bello da vedere della nostra Serie A. L’Atalanta è in ottava posizione a quota 38 punti, la Fiorentina la segue a ruota in nona posizione a quota 36 punti.

Atalanta-Fiorentina: il momento dell’Atalanta

L’Atalanta arriva da due sconfitte e un pareggio, ottenuto nell’andata delle semifinali di Coppa Italia proprio contro la Fiorentina (3-3). In campionato i bergamaschi sono stati invece sconfitti nella trasferta di Torino contro i granata, che hanno vinto la partita 2-0. La squadra di Gasperini, dopo l’incredibile partita di Coppa Italia contro i prossimi avversari di campionato e in attesa del match di ritorno, devono tornare alla vittoria in campionato.

I nerazzurri non possono più essere considerati una sorpresa del nostro campionato dopo le ultime eccellenti stagioni che hanno portato risultati straordinari nella città di Bergamo. Una vittoria consentirebbe loro di rimanere in corsa per un piazzamento in Europa,l’obiettivo stagionale dei bergamaschi.

Atalanta-Fiorentina: il momento della Fiorentina

La Fiorentina è reduce dal tanto discusso pareggio contro l’Inter della scorsa settimana, acciuffato grazie ad un rigore concesso all’ultimo minuto dall’arbitro. Nonostante l’evidente svista del direttore di gara, la Fiorentina, nella partita contro l’Inter e in quella giocata contro l’Atalanta in Coppa Italia, accomunate dallo stesso risultato (3-3), ha dimostrato di essere una squadra che non molla mai. In entrambi i casi i Viola hanno infatti recuperato il risultato di svantaggio e una tenuta psicologica così forte aiuteranno sicuramente la squadra in un campo ostico come quello di Bergamo.

Campo sul quale i padroni di casa raramente hanno perso punti durante questa stagione. In attesa della sfida di ritorno contro l’Atalanta, che si disputerà proprio a Bergamo, i viola cercheranno di strappare un risultato positivo sul campo dei bergamaschi. Con una vittoria la squadra di Pioli prenderebbe l’ottava posizione, occupata proprio dall’Atalanta. Sarà uno scontro diretto per un posto in Europa.

Il match di andata terminò 2-0 per i viola. I marcatori in quell’occasione furono Veretout e Biraghi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (4-3-1-2): E.Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata

Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson

Allenatore: Pioli

Le quote di Atalanta-Fiorentina

L’Atalanta è nettamente favorita per aggiudicarsi la vittoria. La quota che vedrebbe i padroni di casa vincitori è infatti di 1,87. Il pareggio tra le due formazioni è dato a 3,70, addirittura 4,00 la quota della vittoria degli ospiti. La quota più bassa, 1,22, è quella della doppia chance: 1X.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in streaming, collegandosi su pc, tablet e smartphone con la piattaforma Sky Go, oppure in alternativa anche su Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM