Diretta Torino-Chievo: streaming, formazioni e risultato – LIVE

La domenica della 26a giornata di Serie A si apre con il lunch match Torino-Chievo, che si disputerà domenica 3 marzo 2019 alle ore 12:30 allo stadio Olimpico – Grande Torino di Torino.

In campo due formazioni reduci da risultati ben differenti e con obiettivi completamente opposti l’una dall’altra.

Il Torino arriva da un grande periodo di forma che ha consentito a Mazzarri e i suoi ragazzi di agganciare il treno per l’Europa, portandosi tutto sommato anche a poca distanza addirittura dalla zona Champions League. La sfida casalinga contro il fanalino di coda del nostro campionato sembra capitare a fagiolo, ma il Toro non deve affatto sottovalutare una squadra che arriva in Piemonte con il coltello fra i denti e pronta a ribaltare il pronostico della vigilia. Per i granata porta blindata da ormai cinque partite complete, ma attacco ancora in affanno e molto discontinuo. Per il Torino nelle ultime cinque uscite di campionato sono arrivate tre vittorie e due pareggi.

Come detto, il Chievo dal canto suo continua a stazionare inesorabilmente sul fondo della classifica, ma il club veronese giustamente non si arrende e d’ora in poi dovrà provarle tutte per risalire la china. Difficile ma non impossibile. Quella dell’Olimpico è una delle trasferte più difficili in questo periodo contro una squadra molto solida, ma ciò non deve scalfire le ambizioni dei clivensi, che fin qui in campionato hanno vinto solo una volta, lo scorso dicembre. Nelle ultime cinque partite di campionato, il Chievo ha raccolto due pareggi e tre sconfitte.

Nel match d’andata il Chievo fu condannato alla sconfitta da un gol di Zaza, che fece conquistare al suo Torino l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni di Torino-Chievo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque; Belotti

Allenatore: Mazzarri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Léris, Rigoni, Dioussé; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini

Allenatore: Di Carlo

Dove vedere in tv e streaming Torino-Chievo

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

