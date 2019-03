Diretta Atalanta Fiorentina: streaming, formazioni e risultato – LIVE

Uno dei posticipi della 26a giornata della Serie A 2018/2019 è Atalanta-Fiorentina, che si disputerà domenica 3 marzo 2019 alle ore 18:00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Di nuovo una sfida fra bergamaschi e fiorentini, stavolta a campi invertiti, dopo allo spumeggiante pareggio per 3-3 avvenuto nella semifinale d’andata di Coppa Italia giocatasi solo qualche giorno fa.

L’Atalanta ha bisogno di una scossa. Reduce da un piccolo periodo di crisi, la Dea ha l’obbligo di ripartire già da questa difficile sfida per non perdere troppi punti e allontanarsi di conseguenza dal treno europeo. Le ultime partite hanno mostrato i punti deboli della squadra di Gasperini, che fino a poche settimane fa si poteva considerare tranquillamente la squadra italiana più in forma. Come detto non sarà una partita semplice, ma la spinta del pubblico di casa può ribaltare la situazione. Nelle ultime cinque uscite di campionato, l’Atalanta ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

La Fiorentina il treno europeo lo ha quasi ripreso grazie agli ultimi buoni risultati. Le polemiche post partita di settimana scorsa contro l’Inter sono dimenticate e ora la Viola è pronta ad affrontare una nuova sfida nerazzurra, conscia che si tratti di una delle trasferte più ostiche d’Italia. In caso di vittoria supererebbe gli avversari di giornata andando a rinfoltire ulteriormente il plotone di squadre che punta all’Europa. Nelle ultime cinque partite di campionato, la Fiorentina ha raccolto due vittorie e tre pareggi.

Il match d’andata fu vinto dalla Fiorentina, con l’Atalanta che si dovette arrendere per 2-0 complici le reti di Veretout e Biraghi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata

Allenatore: Gasperini

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel

Allenatore: Pioli

Dove vedere in tv e streaming Atalanta-Fiorentina

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

