Il custode Olimpico. Salvatore Sirigu è nella storia del Torino

Se il Torino sta attualmente attraversando uno dei momenti migliori della stagione ed attualmente è forse la squadra italiana più in forma, grande merito è di Salvatore Sirigu.

Nella partita di campionato contro il Chievo, il portiere sardo ha mantenuto inviolata la sua porta per la sesta partita di fila. Un risultato straordinario se pensiamo che soddisfazioni del genere è facile ottenerle avendo davanti una difesa di fama mondiale, ma in questo modo cresce il merito dell’ex estremo difensore del Paris Saint Germain.

Salvatore Sirigu è il portiere più imbattuto nella storia del Torino

Anche nel match contro i clivensi, Sirigu ha risposto presente con un doppio miracolo su Djordjevic, che ad inizio ripresa lo ha impegnato ad una doppia parata da due passi.

Questo è avvenuto solo due minuti prima che il portiere originario di La Caletta – una frazione di Siniscola in provincia di Nuoro, città nella quale è nato – diventasse il portiere con l’imbattibilità più lunga nella storia granata, superando il precedente primato di Luciano Castellini che perdurava dall’ormai lontanissima stagione 1976/1977. Proprio Castellini dovrà ora offrire la cena promessa in caso di superamento del suo record a Sirigu. Che oggi ha inciso ufficialmente il suo nome nella storia del Torino.

Ad oggi sono 557 i minuti d’imbattibilità. L’ultimo a batterlo è stato Stephan El Shaarawy al 73′ minuto di Roma-Torino 3-2 dello scorso 19 gennaio. Ancora lontanissimo il record assoluto in Serie A appartenente a Gianluigi Buffon, che nella stagione 2015/2016 non ha subito gol per ben 974 minuti.

Per arrivare alla top 10 di questa speciale classifica manca ancora un po’, poco meno di 200 minuti, ma quel che premeva a Sirigu era riprendersi la scena e riconfermarsi tra i migliori portieri d’Italia. E a due settimane dalla pausa nazionali, il dualismo con Gianluigi Donnarumma per la porta dell’Italia è più vivo che mai.

