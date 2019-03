Sondaggi elettorali: primarie Pd, affluenza sopra le previsioni

Alla fine tutto è andato secondo copione. Nicola Zingaretti è da ieri sera il nuovo segretario del Partito Democratico. A spoglio non ancora concluso, il governatore del Lazio ha annunciato la vittoria: “Siamo tra il 65 e il 70 per cento dei voti. Grazie all’Italia che non si piega a un governo pericoloso”. Anche i due sfidanti, Martina e Giachetti, si sono complimentati con l’avversario. Fonti interne Pd, hanno fatto sapere che con i dati relativi al 10% dei votanti, Zingaretti si attesta al 63%, Martina al 24,5% e Giachetti al 12,5%. Lo spoglio ripartirà da stamattina.

Sondaggi elettorali: primarie Pd, affluenza superiore alle attese

Numeri alla mano, gli ultimi sondaggi sulle primarie Pd sembrerebbero averci preso. Almeno per quanto riguarda il candidato vincente. L’istituto Noto, ad esempio, dava settimana scorsa il governatore del Lazio al 55%, l’ex segretario al 27% e Giachetti al 18%. Valori simili riscontrati anche da Bidimedia che sondava Zingaretti al 60%, Martina al 23% e Giachetti al 17%. Quel che invece i sondaggisti hanno sottostimato è stata l’affluenza del popolo democratico, superiore alle aspettative. Bidimedia, ma non solo, aveva previsto un’affluenza tra i 900mila e 1,5 milioni. I vertici dem parlano di 1,8 milioni.





Sondaggi elettorali: primarie Pd, il futuro di Renzi

Un’altra sorpresa di queste primarie Pd è stato l’inatteso augurio di Renzi al nuovo segretario. L’ex premier ha definito la vittoria di Zingaretti “bella e netta”. “Adesso basta col fuoco amico – ha detto Renzi – gli avversari politici non sono in casa ma al Governo. Al segretario Zingaretti un grande in bocca al lupo. A Maurizio, Bobo e a tutti i volontari grazie. Viva la democrazia”.

L’ex capo del governo è stato il convitato di pietra di queste primarie. D’altronde il suo futuro appare sempre più nebuloso. In un’intervista al Corriere della Sera, Zingaretti ha risposto così alla domanda se Renzi fonderà o meno un nuovo partito: “Il destino di Renzi è nelle mani di Renzi. Sinceramente spero che rimanga nel Pd, come ha assicurato più volte. Le dico, però, che qualsiasi strada voglia intraprendere lo rispetterò. È un protagonista della democrazia italiana. E in ogni caso ci ritroveremo nello stesso campo, anche se in collocazioni diverse, a combattere l’inquietante destra di Salvini”.

Sul futuro di Renzi si sono interrogati anche Euromedia e Piepoli. Nel consueto sondaggio congiunto per Porta a Porta di martedì scorso, i due istituti hanno domandato agli italiani quanto è probabile che Renzi dopo le elezioni europee lasci il Pd per fondare un nuovo partito. Una forbice tra il 43,9 e il 47% la considera un’opzione molto/abbastanza probabile mentre una fetta tra il 34,9% e il 34% ritiene improbabile uno scenario simile. Sull’argomento gli elettori PD si mostrano ancor più divisi con una prevalenza di contrari (40%) secondo Piepoli.

Quel che è certo è che Renzi non è intenzionato, al momento, di dire addio al Pd. Un divorzio lascerebbe delusa la maggioranza dell’elettorato dem (tra il 47% e il 60% secondo Euromedia-Piepoli).

Sondaggi elettorali: primarie Pd, si apre la partita per l’Europa

Eletto il segretario, ora il Pd dovrà cominciare a preparare la partita per le Europee. Il primo dilemma riguarda se presentarsi con il proprio simbolo oppure rinunciarvi per una lista più ampia “pro Europa”. Secondo Euromedia-Piepoli, la maggioranza del popolo dem (tra il 45 e il 54,8%) spinge per la seconda soluzione. Secondo Noto, gli elettori Pd favorevoli ad un’unica lista sarebbero addirittura l’87%.

Quel che è ora è certo è che il Pd ha un nuovo segretario. Zingaretti ha già aperto il nuovo ciclo: “Non sono il capo, ma il leader di una comunità. Molti elettori che hanno votato per altre forze politiche stanno tornando. Da domani unità e cambiamento”.

