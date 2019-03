Risultati Primarie Pd 2019 per regione e chi ha vinto. I dati

Nicola Zingaretti è il nuovo Segretario del Pd; d’altra parte, bisogna aspettare il 17 marzo e l’Assemblea del partito per la nomina ufficiale. Mentre lo spoglio è ancora in corso, il dato sull’affluenza ai gazebo fa esultare i vertici Dem: superata agevolmente quota un milione di votanti.

Risultati Primarie Pd 2019: quasi due milioni di votanti

Ai gazebo, infatti, si è recato 1,7 milioni di elettori e simpatizzanti del Pd; lo spoglio è arrivato circa a metà. In testa, con il 68,1% delle preferenze, si pone Nicola Zingaretti; dietro di lui Maurizio Martina con il 19,3% e, infine, Roberto Giachetti con il 12,4%. Zingaretti si è affermato, in particolare, al Centro-Nord anche se da un punto all’altro della Stivale ha superato ovunque la soglia del 50%. Nello specifico, le regioni settentrionali l’hanno votato in massa (oltre il 68%), nelle regioni rosse poi ha preso mediamente il 66,53%. Al Sud, invece, l’ha votato il 59,5%.

Gianni Dal Moro, responsabile della commissione Congresso del Pd, ha specificato che l’affluenza è stata omogenea in tutto il paese; picchi di partecipazione si sono registrati in Lazio e Campania, aumento dei votanti rispetto all’ultima tornata a Roma e Torino. 190 mila persone si sono recate a votare nella Capitale e in tutta la regione del Governatore (177mila l’ultima volta). Circa 81mila elettori hanno votato in Piemonte, sotto la Mole la percentuale di votanti è aumentata del 102%.

Risultati Primarie Pd 2019: una vittoria “nazionale”

Da rilevare i 160mila votanti in Toscana; la regione rossa si è espressa a favore di Zingaretti nella misura di oltre il 60%: travolti i renziani. Sono in calo gli elettori in Emilia Romagna anche se è stato scongiurato il tanto temuto crollo (141mila circa al voto, nel 2017 erano stati poco meno di 216mila). Più o meno sulla stessa linea il dato relativo a Umbria e Marche. Anche nella città metropolitana di Milano c’è stato un aumento dell’affluenza ai gazebo; buona la partecipazione anche a Palermo dove Zingaretti tocca il 70%. Aumento della partecipazione rispetto a due anni fa anche a Genova. In Puglia gli elettori sono stati più di 80mila come in Campania.

