Offerte Vodafone Carnevale 2019: smartphone in promozione

In occasione del Carnevale 2019, Vodafone propone diversi smartphone Huawei in promozione; grazie alle offerte dell’operatore inglese si possono risparmiare fino a 350 euro sull’acquisto di un top di gamma della casa produttrice cinese.

Offerte Vodafone Carnevale 2019: fino al 7 marzo

In attesa del prossimo smartphone Huawei di alta fascia, il P30 sarà presentato a fine marzo, Vodafone propone delle allettanti offerte per l’acquisto del P20 Lite, del P20 Pro e del Mate 20 Lite. D’altra parte, c’è tempo fino al 7 marzo per usufruire dell’offerta; inoltre, è necessario ricevere un Sms di notifica per recarsi in uno dei negozi Vodafone e poter godere dello scontro.

L’Sms che è necessario ricevere recita: “Vodafone Happy: quest’anno a carnevale hai uno sconto fino a 350 euro su uno smartphone a tua scelta tra Huawei P20 Pro, Huawei Mate 20 lite o Huawei P20 lite! Hai tempo da domani fino al 7 Marzo 2019 salvo proroghe e nei limiti della giacenza del prodotto disponibile a magazzino. Approfittane: ti basta mostrare questo SMS nel Vodafone Store più vicino”.

Offerte Vodafone Carnevale 2019: prezzi ribassati

Una volta che si riceve l’Sms prima riportato si avrà la possibilità di acquistare nel Vodafone Store più vicino i tre smartphone Huawei a prezzi molto interessanti. Infatti, sarà possibile acquistare lo Huawei P20 Lite al prezzo di 199,99 euro contro i 299,99 euro di listino. Lo Huawei Mate 20 Lite, invece, sarà acquistabile a 249,99 euro contro i 399,99 euro di listino. Infine, lo Huawei P20 Pro è venduto da Vodafone al prezzo di 399,99 euro contro i 749,99 euro di listino.

Se l’Sms viene cancellato si può comunque usufruire dell’offerta: basta comunicare il proprio numero al Vodafone Store per la verifica. Detto ciò, all’acquisto non può essere differito in rate, in pratica, bisogna effettuarlo in un’unica soluzione; non è obbligatorio sottoscrivere un piano tariffario abbinato.

