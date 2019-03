Cartabianca e dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 5 marzo

Stasera 5 marzo 2019 torna l’appuntamento con Cartabianca e Dimartedì. Anche questa settimana i due talk show, condotti da Bianca Berlinguer su Rai 3 e Giovanni Floris su La7, si sfideranno nella gara degli ascolti.

Entrambe le trasmissioni hanno come obiettivo quello di stimolare il dibattito sociale attraverso un’analisi approfondita dei principali eventi politici ed economici del nostro Paese. Ma quali saranno gli argomenti trattati dai talk show di Giovanni Floris e Bianca Berlinguer?

Cartabianca: anticipazioni ed ospiti

Come già detto in apertura di articolo, stasera 5 marzo 2019 alle 21.20 su Rai 3 torna Cartabianca. Il talk show indagherà sulle principali manovre politiche che preoccupano maggiormente il pubblico italiano. Tema centrale della puntata sarà il futuro del governo. Verranno infatti analizzati tutti gli elementi che potrebbero mettere a rischio l’equilibrio politico del nostro Paese. Ampio spazio verrà poi dedicato alle prossime elezioni europee ed al comportamento delle opposizioni a fronte delle contraddizioni presenti nella governo di maggioranza.

L’analisi dei problemi economici e sociali verrà arricchita da servizi d’inchiesta ed interviste speciali. Come sempre ci sarà un faccia a faccia con un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo o della politica. Inoltre non mancheranno altri ospiti ed il commento dello scrittore ed alpinista Mauro Corona, oramai presenza fissa del programma. Tutto questo e molto altro stasera a Cartabianca.

Lo streaming ed i social di Cartabianca

Cartabianca offre la possibilità di guardare il programma in streaming gratis su Rai Play tramite la sezione dirette. Inoltre sulla stessa piattaforma sono presenti anche le repliche del talk show.

La trasmissione, al passo con i tempi, utilizza i social per comunicare con i telespettatori. Cartabianca ha infatti un profilo ufficiale Facebook, Instagram e Twitter.

Dimartedì: anticipazioni ed ospiti

L’appuntamento con Dimartedì è fissato per stasera 5 marzo 2019 alle 21.15 su La 7. Giovanni Floris proverà a far luce sulle trasformazioni politiche e sociali in atto nel nostro Paese. Argomento centrale della puntata saranno le primarie del Pd e la vittoria di Nicola Zingaretti.

Il talk show rivale di Cartabianca passerà poi ad analizzare il consenso su cui può ancora contare il nostro governo. Si affronteranno poi con gli ospiti in studio anche argomenti di economia, pensioni e fisco. Inoltre non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli ed in copertina la satira di Gene Gnocchi.

Lo streaming ed i social di Dimartedì

Dimartedì offre la possibilità di recuperare una vecchia puntata del programma. Le repliche infatti sono disponibili in streaming dal giorno dopo la messa in onda del talk show.

Inoltre Dimartedì, proprio come Cartabianca, utilizza i social per comunicare con i telespettatori. Infatti attraverso il profilo Facebook o quello Twitter con l’hashtag #dimartedì è possibile interagire con la trasmissione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM