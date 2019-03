Meteo primavera 2019: previsioni Italia, temperature e proiezioni Previsioni meteo primavera 2019

L’inverno volge quasi al termine ma si potrebbe dover aspettare ancora un po’ per l’arrivo della primavera. Infatti, secondo gli esperti, con l’inizio della stagione primaverile – dopo un breve rialzo delle temperature – tornerà il maltempo.

Meteo primavera 2019: stagione di transizione

Da metà marzo fino a maggio si alterneranno momenti prettamente primaverili – con temperature che supereranno anche i 25 gradi – a momenti densi di fenomeni temporaleschi, anche intensi, da un punto all’altro della penisola. Dunque, nello specifico, gli studiosi precisano che più o meno tra il 15 e il 25 marzo si assisterà al ritorno dell’inverno, dopodiché – per via dell’Anticiclone Africano – si alzeranno le temperature e splenderà il sole, soprattutto, su Sud e Isole.

Meteo primavera 2019: in attesa di maggio

Tra aprile e maggio, invece, è atteso un colpo di coda della stagione invernale. Con le correnti atlantiche che faranno ingresso sull’Italia da Nord Ovest, giungeranno anche temporali – che in alcuni luoghi saranno particolarmente intensi – su Alpi, Pianura Padana, Appennino Centro-Meridionale e Sicilia. Previste delle forti grandinate nelle zone interne, oltre a forte vento. Insomma, fino a maggio la primavera alternerà giornate calde e di bel tempo ad altre caratterizzate da temporali e freddo.

Che tempo ci sarà in occasione di Pasqua? Quest’anno Pasqua cade domenica 21 aprile. Non ci sono certezze sulle condizioni meteo. Infatti, molto dipenderà da dove passeranno le correnti più fredde in arrivo. In generale, si può dire che, al Nord ancor di più che nelle altre parti d’Italia, il tempo sarà comunque molto “capriccioso”. Quindi, sulle zone alpine ma anche a quote medie probabili temporali con qualche grandinata. Non mancheranno però i momenti di bel tempo e temperature tra il ponte di Pasqua e il 25 aprile. Più certezze al Sud dove potrebbero verificarsi anche momenti di temperature ben al di sopra della media.

