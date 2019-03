Sondaggi elettorali Tecnè: M5S in caduta Libera, Pd rinato

L’aria buona delle primarie fa bene al Pd che da domenica sera ha un nuovo segretario. Una prima ventata d’aria fresca arriva dalle intenzioni di voto che danno i dem in forte crescita. Secondo l’ultimo sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica, rispetto ad un mese fa, il Pd guardagna 1,5 punti e sale al 18,8%.

Sondaggi elettorali Tecnè: M5S in crisi

All’orizzonte c’è un Movimento Cinque Stelle in crisi d’identità. Le sconfitte in Abruzzo e Sardegna hanno messo in dubbio sia la leadership di Di Maio che le capacità di governo dei vertici pentastellati. Tanto che anche il fondatore del M5S, Beppe Grillo, ha esclamato: “Forse non siamo all’altezza. Forse siamo principianti come dicono”. Lo scoramento e il disorientamento dei vertici pentastellati hanno portato il Movimento a perdere quasi quattro punti di consenso in un mese. Se si votasse oggi, i Cinque Stelle raccoglierebbero il 21,8% dei voti. E dietro incombe un Pd redivivo. Saranno proprio i dem i principali avversari dei Cinque Stelle alle prossime europee. Più della Lega, sempre più padrona della scena politica oltre che dell’agenda di governo.

Sondaggi elettorali Tecnè: Lega prima, bene anche FI e FDI

Il Carroccio, infatti, continua a macinare consensi. Rispetto ad un mese fa l’incremento è stato contenuto, ma c’è stato. Ora il partito di Salvini stacca il Movimento di oltre dieci punti, attestandosi al 32,5%. Non abbastanza per governare da solo perché i partiti di centrodestra tengono botta e rialzano la testa. A cominciare da Forza Italia che galoppa verso valori che non vedeva dalle ultime Politiche. Gli azzurri di Berlusconi stampano un netto 12% (+0,3). Bene anche Fratelli d’Italia che cresce di mezzo punto al 4,6%.

Sondaggi elettorali Tecnè: vince l’astensione

Gli altri partiti, secondo Tecnè, raccolgono il 10,3% dei consensi. Ancora molto bassa la partecipazione al voto (56,1%).

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Allegata all’immagine.

