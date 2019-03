C’è tempo: trama e cast completo del film di Walter Veltroni

Walter Weltroni, il politico romano sindaco della capitale d’Italia dal 2001 al 2008, ritorna dietro la macchina da presa in un lungometraggio. Stavolta, però, egli abbandona la formula del documentario (Quando c’era Berlinguer, 2004; I bambini sanno, 2015; Indizi di felicità, 2017) per dirigere un vero e proprio film commedia: C’è tempo.

La pellicola è una co-produzione tra Palomar e Vision Distribution. Della durata di 124 minuti, verrà distribuito in 250 sale cinematografiche dalla Vision. La data d’uscita prevista è il 7 marzo.

La trama di C’è tempo

Stefano è un quarantenne precario e immaturo. Vive in un paesino di montagna e svolge il bizzarro lavoro di “osservatore di arcobaleni”. Quando il padre, da lui mai conosciuto, muore, Stefano scopre di avere un fratellastro: Giovanni, di tredici anni, molto maturo per la sua età. Stefano non avrebbe alcuna intenzione di prendersene cura, lui che riesce a malapena a badare a sé stesso, ma decide di accettarne la tutela quantomeno per poter ricevere un abbondante lascito.

I due intraprendono dunque un viaggio in macchina, in cui il loro rapporto inizierà ad evolversi. Una svolta costituirà anche l’incontro con Simona, cantante in tour con la figlia, e tappa dopo tappa, la complicità tra i due fratellastri non farà che aumentare…

Il cast di C’è tempo

La parte del fisicamente cresciuto ma mentalmente immaturo Stefano è di Stefano Fresi, cantante e attore romano. Debuttò al cinema con Romanzo criminale (2005) di Michele Placido, ottenendo poi diversi ruoli negli anni successivi; tra le sue partecipazioni più prominenti, quelle in Viva l’Italia (2012), Smetto quando voglio (2014), Noi e la Giulia (2015), La prima volta (di mia figlia) (2015) e La befana vien di notte (2018). A proposito del suo personaggio in C’è tempo, Stefano Fresi dice: “Il mio personaggio è simile ad un arcobaleno. Ha molte sfaccettature. È burbero, tenero e romantico e come un arco anche lui ha una trasformazione incredibile nel corso del film”.

Clicca qui per conoscere tutte le ultime novità di Netflix

Simona Molinari e gli altri del cast di “C’è tempo”

La cantautrice Simona Molinari interpreta invece Simona, la cantante in tour incontrata dai due fratellastri nel loro viaggio. Nella colonna sonora del film figura anche una delle sue canzoni, Pensami.

Giovanni, il co-protagonista e fratellastro di Stefano, e la figlia di Simona in viaggio con lei hanno il volto di due debuttanti: rispettivamente, Giovanni Fuoco e Francesca Zezza.

Nel corso del lungometraggio fanno comparsate anche attori del calibro di Max Tortora (Natale in Sudafrica, Torno indietro e cambio vita), Laura Efrikian (Una lacrima sul viso, Rita la zanzara) e Jean-Pierre Léaud (I quattrocento colpi, Ultimo tango a Parigi).

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM