King Kong Bundy è morto: causa morte e chi era l’inventore di “Big Splash”

Il suo vero nome era Cristopher Alan Pallies, è morto all’età di 61 anni King Kong Bundy. Un gigante nel vero senso della parola. Molto conosciuto dagli amanti del wrestling (qui un altro nostro articolo sul tema) per essere stato tra gli anni ’80 e gli anni ’90 uno dei protagonisti della stagione e degli anni in cui tramite la tv il wrestling è entrato nelle case degli italiani.

King Kong Bundy è morto, “big splash” e altre curiosità

King Kong Bundy era nato il 7 novembre 1957. È morto il 4 marzo 2019. Al momento non si sa molto circa le cause del decesso. A rendere famoso il personaggio nel circuito è stata la sua stazza e la sua invenzione. Alto più di 2 metri e 10 centimetri, King Kong Bundy pesava più di 200 kg. Inoltre è l’inventore di una mossa molto diffusa. Il cosiddetto “big splash” ovvero il saltare sull’avversario aspettando che l’arbitro chiamasse la vittoria. Altra curiosità. Non aspettava il conteggio sino a 3 ma sino a 5. In modo da decretare in maniera ancora più netta la sua affermazione sull’avversario.

King Kong Bundy è morto, ultima gara nel 2006 e i primi messaggi per salutare la sua scomparsa

L’ultima sua gara risale ormai al lontano 2006. Nel frattempo aveva avuto qualche esperienza come attore, anche con ruoli comici.

Tra i primi interventi, come riferito da da Tuttowrestling, per salutare la sua scomparsa quello dell’amico dell’ex wrestler David Herro. Ecco cosa ha scritto su Facebook: “Oggi abbiamo perso una leggenda e un uomo che considero la mia famiglia. Riposa in pace Chris. Ti amiamo. Grazie per aver creduto in me”. Mentre Mick Foley, nome conosciuto agli amanti e appassionati di WWE ha scritto su Twitter: “Sono dispiaciuto per la scomparsa di King Kong Bundy. Era così incredibile per me quando lo vidì per la prima volta nello spogliatoio nel 1986, quando non ero ancora nessuno”.

King Kong Bundy è morto, video incontro vs Hulk Hogan

A contraddistinguere la sua carriera alcune rivalità storiche come quelle contro Hulk Hogan. Vediamo nel filmato disponibile su Youtube lo spezzone di un incontro di alcuni anni fa.

