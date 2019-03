Sondaggi politici Ipsos: M5S, il futuro è nero secondo un italiano su due

Pd, Movimento 5 Stelle e Tav sono stati i protagonisti dell’ultimo sondaggio Ipsos per Di Martedì. Iniziamo dall’alta velocità Torino e Lione che interessa anche dem e grillini.

Sondaggi politici Ipsos: maggioranza italiani favorevole alla Tav

Secondo il 64% del campione intervistato da Ipsos, l’opera va completata. Solo il 20% ne chiede la cancellazione mentre il 16% preferisce non rispondere. Ieri il premier Conte ha dichiarato che sul tema il governo prenderà una decisione entro questo venerdì: “C’è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato preliminarmente ad analizzare l’analisi costi benefici: ci aggiorneremo già domani (oggi, ndr) sera alle 20.30 e proseguiremo a oltranza, convocheremo anche i tecnici che ci consentiranno di sviscerare tutti gli aspetti”. Conte ha poi assicurato che non accetterà che “che sul tavolo pesino posizioni pregiudiziali, né della Lega né del M5S”. Che la situazione sia incandescente lo dimostrano le parole del ministro Toninelli che ieri ha dovuto smentire di aver rimesso il mandato nelle mani del premier.

Sondaggi politici Ipsos: M5S, il futuro è nero secondo un italiano su due

Sulla Tav il Movimento 5 Stelle si gioca la faccia. Dovesse perdere anche questa battaglia le ripercussioni interne ed esterne sarebbero notevoli. Soprattutto in termini di consensi. Secondo il 50% degli intervistati da Ipsos, i Cinque Stelle sono in difficoltà e sono destinati a perdere ancora voti. Il 17% crede invece che alla fine i grillini si riprenderanno.

Sondaggi politici Ipsos:

Chi potrebbe approfittare del momento no dei Cinque Stelle è il Pd, rinato dopo le primarie di domenica. Zingaretti sarà in grado di riportare il partito ai fasti di una volta? Alla domanda, gli italiani si dividono: il 44% è sicuro che il Pd tornerà protagonista in tempi brevi, il 43% non crede a questa eventualità.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Allegata all’immagine.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM