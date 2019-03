Dove vedere Eintracht-Inter in diretta streaming o in tv

Alle 18.55 di Giovedì 7 Marzo andrà in scena il match di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht ed Inter. La partita si disputerà alla Commerzbank-Arena, lo stadio dei tedeschi.

Eintracht-Inter: la situazione dei tedeschi

L’Eintracht arriva alla partita di domani da ben nove risultati utili consecutivi. I tedeschi, nelle ultime tre partite hanno collezionato tre vittorie, l’ultima, nella gara casalinga contro l’Hoffeneim, vinta per 3-2. La squadra guidata da Adolf Hütter, si trova attualmente in quinta posizione, a meno tre dal M’gladbach e dalla zona Champions. I tedeschi vivono dunque un ottimo momento di forma.

Nei sedicesimi di Europa League l’Eintracht ha eliminato lo Shaktar Donetsk, grazie al match di ritorno che li ha visti imporsi sulla squadra ucraina con un netto 4-1. La squadra tedesca nel girone della competizione ha inoltre vinto tutte e sei le partite, concludendo a punteggio pieno. Per la partita di domani L’Eintracht dovrà fare a meno di uno dei suoi talenti, Ante Rebic, a causa di un infortunio al ginocchio.

Le Die Adler potranno comunque fare affidamento sul loro bomber, Luka Jovic. Il giovane attaccante serbo ha finora collezionato 15 gol e 5 assist in campionato e guida la classifica cannonieri della Bundes. In Europa League invece, in otto partite disputate, ha totalizzato 6 gol.

Eintracht-Inter: la situazione dei nerazzurri

L’Inter, al contrario, sta vivendo un momento assai complicato e, come se non bastasse, perde anche Nainggolan fermatosi a causa di una distrazione al polpaccio sinistro rimediata in allenamento. Il centrocampista belga, che sembrava stesse acquisendo un buono stato di forma e fosse tornato il vero Nainggolan visto nelle stagioni precedenti a Roma, ha subito dunque un nuovo stop.

Oltre al belga la lista degli indisponibili dei nerazzurri contempla anche Keita, nonostante sia tornato ad allenarsi con il gruppo ed il solito Mauro Icardi, complice a suo dire il fastidio al ginocchio. Proprio l’attaccante argentino quest’oggi ha avuto un incontro con Beppe Marotta, per trovare una soluzione di comune accordo. Luciano Spalletti ha dunque a disposizione una rosa molto risicata, visto il doppio impegno settimanale e il rientro del bomber argentino darebbe una grossa mano alla squadra, oltre a far rifiatare Lautaro Martinez.

L’Inter nell’ultima di campionato è stata sconfitta a Cagliari e ha visto i cugini del Milan appropriarsi del terzo posto. La Beneamata deve assolutamente tornare alla vittoria e un buon risultato in Germania darebbe una spinta non indifferente.

Quello di giovedì sera sarà il primo incrocio ufficiale tra i due club, ma l’Inter ha una lunga tradizione di partite contro altri club tedeschi: 47 le partite totali, con un bilancio favorevole ai nerazzurri di 22 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte.

Le probabili formazioni di Eintracht-Inter

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp, Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic

All. Hutter

INTER (4-2-3-1): Handanovic, Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic, Lautaro

All. Spalletti

Dove vedere Eintracht-Inter in tv e streaming

Eintracht-Inter, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, emittente che detiene i diritti televisivi dell’Europa League. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 253 del satellite). Gli abbonati di Sky, potranno inoltre seguire la partita in streaming su pc, tablet e smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go e in alternativa su Now TV.

